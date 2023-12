¿De dónde es Williams de Gran Hermano?

Discusión política En Gran Hermano discutieron sobre Milei y hubo tensión: "No lo repitas"

"Siempre ando de boina y bombacha", afirmó el nacido en Corrientes en su presentación, vistiendo justamente ese look.

Finalmente, este domingo, el público decidió que continúa en la casa de Gran Hermano. "El Paisa" solo obtuvo el 6,76% de los votos para ser eliminado.

“Ya está. Estaba mal pero mal, no me quería ir, pero ahora estoy tranquilo”, declaró el trabajador de campo, que tuvo un episodio de llanto y angustia por ir a placa.

“Les agradezco a todos y espero que me sigan aguantando. Tarde o temprano me va a tocar el callejón pero hoy no, así que gracias, de corazón”, expresó Williams.