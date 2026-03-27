27 de marzo de 2026
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Gran Hermano bajo la lupa: los comentarios discriminatorios que generaron indignación

Se viralizó un video del reality Gran Hermano Generación Dorada con comentarios discriminatorios que generaron fuerte repudio y debate en redes.

Gran Hermano bajo la lupa: los comentarios discriminatorios que generaron indignación
Gran Hermano bajo la lupa: los comentarios discriminatorios que generaron indignación
Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas se viralizó en redes un video polémico de dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada, donde realizaron comentarios discriminatorios que generaron un fuerte debate y un amplio repudio entre los usuarios. A continuación, todos los detalles.

Indignación en redes por comentarios discriminatorios en Gran Hermano

Un video registrado en una de las habitaciones de la casa de Gran Hermano mostró a dos participantes en una situación que rápidamente generó rechazo entre los espectadores por el tono de la conversación.

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Durante el diálogo, La Maciel le hizo una pregunta a su compañero: “¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?”.

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Ante esto, Nazareno respondió de forma inmediata y sin filtros: “Cruzo”. Acto seguido, profundizó su postura con otra frase: “Corro. Me quejo, que se vayan”, mientras la escena era captada por las cámaras del reality que transmiten en vivo las 24 horas.

El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios: “Me voy a poner del lado de la producción así expulsan a Maciel”, “Expulsen a la Maciel, es clasista”, “La Maciel discrimina y nadie hace nada”, fueron algunas de las reacciones. Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ni ha tomado medidas al respecto.

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