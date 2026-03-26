Renuncia inesperada en Gran Hermano 2026: ¿quién abandonó la casa?

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una renuncia inesperada sorprendió a los fanáticos: ¿quién dejó la casa?

Todo ocurrió durante una nueva transmisión de Gran Hermano. Para sorpresa de los fanáticos, Jenny Mavinga tomó la decisión de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras atravesar un profundo cuadro de angustia .

Placa bomba en Gran Hermano: los participantes que quedaron al borde de la eliminación

A pesar de ser asistida por el psicólogo que la producción pone a disposición de los participantes, Mavinga no logró recomponerse anímicamente y expresó que necesitaba irse para abrazar a su marido y a sus hijas .

Además, mencionó que el próximo 29 de abril una de sus hijas cumplirá 15 años , lo que intensificó aún más su angustia. Sumado a eso, distintas situaciones complejas dentro de la casa terminaron por desestabilizarla .

El Big despidió a Mavinga con un sentido mensaje en el que le deseó que afuera “recupere esa sonrisa tan linda”. Antes de salir por la puerta giratoria, ella tomó la palabra y afirmó que, a pesar de haber hecho todo el esfuerzo para continuar, “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Embed - Mavinga no soportó la angustia y abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

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