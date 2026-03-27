Brian Sarmiento protagonizó un desopilante momento en Gran Hermano y estallaron las redes

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Brian Sarmiento protagonizó uno de los momentos más insólitos del exitoso ciclo .

Todo comenzó cuando sonó el teléfono dorado dentro de Gran Hermano . Sin imaginar lo que estaba por ocurrir, los participantes debían apurarse para atenderlo.

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En ese contexto, se vivió una escena completamente inesperada: Brian Sarmiento salió corriendo casi desnudo desde el baño para llegar primero. La situación desató risas tanto dentro como fuera de la casa.

Como consecuencia, el exfutbolista recibió una consigna particular: debía elegir a diez compañeros para dejarlos fuera de la fiesta del sábado , sin saber que él mismo también quedaría excluido.

Embed - Brian atendió el teléfono casi al desnudo y sufrió lo peor que le podía pasar - Gran Hermano 2026

Los elegidos fueron La Maciel, Yipio, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Juani Car, Andrea del Boca, Franco Poggio y Pincoya. Cuando se enteró de que él tampoco podría asistir, estallaron las carcajadas entre todos los hermanitos. El momento no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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