27 de marzo de 2026
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Brian Sarmiento

Brian Sarmiento protagonizó un desopilante momento en Gran Hermano y estallaron las redes

El reality Gran Hermano Generación Dorada sumó otro momento insólito y Brian Sarmiento fue protagonista de una escena inesperada que desató las risas.

Brian Sarmiento protagonizó un desopilante momento en Gran Hermano y estallaron las redes

Brian Sarmiento protagonizó un desopilante momento en Gran Hermano y estallaron las redes

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Brian Sarmiento protagonizó uno de los momentos más insólitos del exitoso ciclo.

El momento viral de Brian Sarmiento en Gran Hermano

Todo comenzó cuando sonó el teléfono dorado dentro de Gran Hermano. Sin imaginar lo que estaba por ocurrir, los participantes debían apurarse para atenderlo.

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En ese contexto, se vivió una escena completamente inesperada: Brian Sarmiento salió corriendo casi desnudo desde el baño para llegar primero. La situación desató risas tanto dentro como fuera de la casa.

Embed - Brian atendió el teléfono casi al desnudo y sufrió lo peor que le podía pasar - Gran Hermano 2026

Como consecuencia, el exfutbolista recibió una consigna particular: debía elegir a diez compañeros para dejarlos fuera de la fiesta del sábado, sin saber que él mismo también quedaría excluido.

Los elegidos fueron La Maciel, Yipio, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Juani Car, Andrea del Boca, Franco Poggio y Pincoya. Cuando se enteró de que él tampoco podría asistir, estallaron las carcajadas entre todos los hermanitos. El momento no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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