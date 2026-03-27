27 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Qué pasó con Robertito Funes Ugarte y Gran Hermano: ¿mordió la mano que le da de comer?

El reconocido conductor de Gran Hermano expresó su decepción por los cambios en el reality. Robertito Funes Ugarte estalló contra el "manoseo" en la TV local.

Qué pasó con Robertito Funes Ugarte y Gran Hermano: ¿mordió la mano que le da de comer?

Qué pasó con Robertito Funes Ugarte y Gran Hermano: ¿mordió la mano que le da de comer?

Por Sitio Andino MuchoShow

El carismático conductor Robertito Funes Ugarte atraviesa un momento de profunda frustración personal y profesional frente a las cámaras de Telefe. El periodista manifestó públicamente su hartazgo por el manejo actual de los medios locales, especialmente tras los cambios imprevistos en el programa que lidera dentro del universo del exitoso reality Gran Hermano.

La indignación de Funes estalló cuando el ciclo "La noche de los ex" sufrió modificaciones drásticas en su horario habitual de los sábados. El programa no solo fue adelantado, sino también acortado para dar lugar a la serie sobre la vida de Guillermo Coppola, lo que generó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Lee además
Brian Sarmiento protagonizó un desopilante momento en Gran Hermano y estallaron las redes video

El momento más desopilante de Gran Hermano lo tuvo Brian Sarmiento
Gran Hermano bajo la lupa: los comentarios discriminatorios que generaron indignación

Polémica total en Gran Hermano: el video que hizo estallar las redes
Robertito hartos como nosotros de él
Robertito Funes, harto porque cambiaron el horario de su programa satélite de Gran Hermano y lo acortaron

Robertito Funes, harto porque cambiaron el horario de su programa satélite de Gran Hermano y lo acortaron

El "manoseo" en el exitoso reality

Robertito confesó sentirse decepcionado por la falta de códigos en la industria actual, asegurando que muchas veces los trabajadores se enteran de las decisiones a través de terceros. El comunicador recordó con nostalgia los tratos de hace décadas y lamentó que el "manoseo argento" lo haya superado por completo.

En sus declaraciones, también lanzó dardos hacia los nuevos canales de streaming como Olga y Luzu, a los que llamó despectivamente "Cholga". Funes Ugarte admitió que en su momento pidió trabajo en estos medios, pero no recibió la respuesta esperada, criticando la soberbia de lo que llamó el "groncho resucitado".

Un conductor harto de los códigos actuales

A su malestar con el programa satélite de Gran Hermano, se sumó una frustración de larga data con el formato "Yo me quiero casar ¿y usted?". El presentador denunció que propuso relanzar este clásico a una productora local, pero luego se enteró por los medios que el proyecto le fue entregado a otra persona.

En medio de este clima de tensión profesional, el periodista también fue protagonista de un momento insólito que se volvió viral en Recoleta. Durante un móvil en vivo, una joven le arrebató el capuchón del micrófono de un mordisco y salió corriendo, obligándolo a perseguirla por plena Plaza Francia para recuperar su herramienta de trabajo.

Embed

Aunque logró recuperar el micrófono y cerrar el episodio con humor, el hecho se sumó a una racha de situaciones que lo tienen "un poco harto de todos". Hoy, el futuro de Robertito en la pantalla chica parece estar marcado por la incertidumbre y la necesidad de buscar nuevos aires lejos del ambiente mediático tradicional.

Temas
Seguí leyendo

Sorpresa en Gran Hermano 2026: mirá quién renunció de forma inesperada

Placa bomba en Gran Hermano: los participantes que quedaron al borde de la eliminación

Gran Hermano tiene nuevo líder y su beneficio ya desató polémica

De la polémica al cara a cara: Carmiña y Mavinga y una reacción que sorprendió en Gran Hermano

Adiós inesperado en Gran Hermano: nadie veía venir esta eliminación

La impactante cifra que puso Graciela Alfano para entrar a Gran Hermano

Sorpresa en Gran Hermano 2026: la figura que reemplazaría a Andrea del Boca

Qué le pasó a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 y por qué salió de la casa

LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano bajo la lupa: los comentarios discriminatorios que generaron indignación

Polémica total en Gran Hermano: el video que hizo estallar las redes

Las Más Leídas

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa del colegio ubicado en Godoy Cruz

Qué explicó la escuela de Godoy Cruz sobre el apto médico del alumno fallecido y la suspensión de clases

El letrado, señalado como uno de los principales acusados, decidió brindar su testimonio

Habló uno de los abogados mendocinos acusado por presuntas estafas millonarias: "Nunca existió una maniobra fraudulenta"

Así quedó el blídex del negocio donde ocurrió el robo. 

Robo exprés en la Sexta Sección: la alarma lo espantó y escapó con un insólito botín

Murió una joven de 19 años en un accidente vial en Junín

Impactante accidente en Junín: una joven murió en el acto

El Quini 6 acumula un pozo impresionante de $6.750 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo impresionante de $6.750 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar