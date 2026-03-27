Qué pasó con Robertito Funes Ugarte y Gran Hermano: ¿mordió la mano que le da de comer?

El carismático conductor Robertito Funes Ugarte atraviesa un momento de profunda frustración personal y profesional frente a las cámaras de Telefe . El periodista manifestó públicamente su hartazgo por el manejo actual de los medios locales, especialmente tras los cambios imprevistos en el programa que lidera dentro del universo del exitoso reality Gran Hermano.

La indignación de Funes estalló cuando el ciclo "La noche de los ex" sufrió modificaciones drásticas en su horario habitual de los sábados. El programa no solo fue adelantado, sino también acortado para dar lugar a la serie sobre la vida de Guillermo Coppola, lo que generó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Robertito confesó sentirse decepcionado por la falta de códigos en la industria actual, asegurando que muchas veces los trabajadores se enteran de las decisiones a través de terceros. El comunicador recordó con nostalgia los tratos de hace décadas y lamentó que el "manoseo argento" lo haya superado por completo.

En sus declaraciones, también lanzó dardos hacia los nuevos canales de streaming como Olga y Luzu, a los que llamó despectivamente "Cholga" . Funes Ugarte admitió que en su momento pidió trabajo en estos medios, pero no recibió la respuesta esperada, criticando la soberbia de lo que llamó el "groncho resucitado".

Un conductor harto de los códigos actuales

A su malestar con el programa satélite de Gran Hermano, se sumó una frustración de larga data con el formato "Yo me quiero casar ¿y usted?". El presentador denunció que propuso relanzar este clásico a una productora local, pero luego se enteró por los medios que el proyecto le fue entregado a otra persona.

En medio de este clima de tensión profesional, el periodista también fue protagonista de un momento insólito que se volvió viral en Recoleta. Durante un móvil en vivo, una joven le arrebató el capuchón del micrófono de un mordisco y salió corriendo, obligándolo a perseguirla por plena Plaza Francia para recuperar su herramienta de trabajo.

Embed [AHORA] "¡No se puede creer!": una therian le robó el antipop del micrófono a "Rosca Floja", antes conocido como "Robertito" Funes Ugarte, y tuvo que perseguirla.



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Aunque logró recuperar el micrófono y cerrar el episodio con humor, el hecho se sumó a una racha de situaciones que lo tienen "un poco harto de todos". Hoy, el futuro de Robertito en la pantalla chica parece estar marcado por la incertidumbre y la necesidad de buscar nuevos aires lejos del ambiente mediático tradicional.