Medias rotas en casa: con el reciclaje, convertí estos objetos en tesoros útiles y decorativos

Transformá medias rotas en objetos útiles y decorativos. Descubrí cómo el reciclaje puede dar nueva vida a lo que creías perdido.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, es muy común encontrar medias rotas en algún rincón de casa. En lugar de desecharlas, el reciclaje te permite darles una nueva vida, transformándolas en objetos decorativos y prácticos que pueden resultar útiles en tu rutina diaria.

Transformar esta prenda en desuso en un recurso útil es más sencillo de lo que parece. Con un poco de creatividad, las medias rotas pueden reutilizarse para:

  • Títeres de mano para niños
  • Bolsitas aromáticas para perfumar cajones o placares
  • Pelotas para mascotas
  • Bandas elásticas para el cabello, aprovechando su elasticidad natural
  • Soporte de brazo para el celular
pelota de media
Con medias rotas y un poco de reciclaje, podés crear divertidas pelotas para tus mascotas

De esta manera, lo que antes era un objeto olvidado se convierte en un verdadero tesoro, aportando funcionalidad y demostrando el valor de la reutilización en la vida cotidiana.

Reutilizar objetos cotidianos, como una media rota, no solo brinda soluciones prácticas, sino que también contribuye al cuidado del planeta. Al darles una nueva utilidad, reducimos los residuos y mostramos que la creatividad puede ser una gran aliada de la sostenibilidad. / A24

