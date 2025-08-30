Medias rotas en casa: con el reciclaje, convertí estos objetos en tesoros útiles y decorativos

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, es muy común encontrar medias rotas en algún rincón de casa. En lugar de desecharlas, el reciclaje te permite darles una nueva vida, transformándolas en objetos decorativos y prácticos que pueden resultar útiles en tu rutina diaria.

Medias rotas en casa: con el reciclaje, convertí estos objetos en tesoros útiles y decorativos Transformar esta prenda en desuso en un recurso útil es más sencillo de lo que parece. Con un poco de creatividad, las medias rotas pueden reutilizarse para:

Títeres de mano para niños

Bolsitas aromáticas para perfumar cajones o placares

Pelotas para mascotas

Bandas elásticas para el cabello, aprovechando su elasticidad natural

Soporte de brazo para el celular

pelota de media Con medias rotas y un poco de reciclaje, podés crear divertidas pelotas para tus mascotas Pinterest De esta manera, lo que antes era un objeto olvidado se convierte en un verdadero tesoro, aportando funcionalidad y demostrando el valor de la reutilización en la vida cotidiana.

Reutilizar objetos cotidianos, como una media rota, no solo brinda soluciones prácticas, sino que también contribuye al cuidado del planeta. Al darles una nueva utilidad, reducimos los residuos y mostramos que la creatividad puede ser una gran aliada de la sostenibilidad. / A24

