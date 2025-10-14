Jardinería: descubrí las planta con las que podés hacer un potente repelente casero contra mosquitos

Con la llegada del calor, la jardinería se vuelve una de las actividades favoritas en Mendoza, pero también es la época en que los mosquitos invaden patios, balcones y jardines. Aprender a preparar un repelente casero potente no sólo mejora el confort de tu espacio verde, sino que también protege tu salud y la de tu familia.

En la región cuyana, donde las temperaturas aumentan rápidamente en primavera y verano, los mosquitos encuentran condiciones ideales para reproducirse. El Aedes aegypti, transmisor del dengue, puede criar en apenas una tapita con agua. Por eso, mantener los jardines limpios y aplicar repelentes naturales es esencial para prevenir picaduras.

La jardinería no sólo embellece el entorno, sino que también ofrece recursos naturales para protegerlo. La citronela, la albahaca y el eucalipto son aliados naturales contra el mosquito. Estas plantas desprenden aceites aromáticos que actúan como barreras olfativas, dificultando que los insectos detecten nuestra presencia.

El secreto está en los aceites esenciales. Para elaborar un repelente natural y efectivo, vas a necesitar ingredientes simples que podés conseguir fácilmente en cualquier herboristería o incluso en tu jardín:

Ingredientes:

15 hojas frescas de citronela o 20 gotas de su aceite esencial

10 gotas de aceite de eucalipto

10 gotas de aceite de lavanda

100 ml de alcohol etílico o de vodka

1 frasco con atomizador

Preparación:

En el frasco, mezclá el alcohol con los aceites esenciales.

Agitá bien para integrar todos los componentes.

Dejá reposar la mezcla durante 24 horas en un lugar fresco y oscuro.

Aplicá sobre la piel o en los ambientes con moderación.

Este repelente puede usarse tanto en interiores como en exteriores. Su efecto dura entre tres y cuatro horas, y además deja un aroma fresco y agradable en el ambiente.

Adoptar estas prácticas de jardinería ecológica no solo te protege de los mosquitos, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente. Evitar químicos agresivos y aprovechar los recursos naturales es una forma responsable de disfrutar del jardín sin comprometer la salud ni la biodiversidad.