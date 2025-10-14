14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 14 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 14 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 14 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Lee además
Esto es lo que dice la psicología sobre quienes hacen la cama apenas se levantan
Atento a este dato

Esto es lo que dice la psicología sobre quienes hacen la cama apenas se levantan
Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo
El tiempo según los perros

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo

Tu energía está en alza. Hoy podrías recibir una buena noticia o el reconocimiento que esperabas. En el amor, seguí tu instinto: una conversación pendiente puede resolver más de lo que imaginás.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La calma será tu mejor herramienta. No te apures: las cosas se están acomodando a tu favor. En el amor, alguien te demostrará con hechos lo que siente.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Los astros te dan poder de palabra. Tu capacidad para comunicar será clave, especialmente en temas laborales o familiares. En el amor, el entendimiento y la complicidad crecen.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición está muy fuerte. Escuchá lo que te dice el corazón antes de actuar. En el amor, un gesto cariñoso traerá reconciliación o ternura inesperada.

horoscopo
Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los astros te rodean de luz y magnetismo. Ideal para tomar la iniciativa y brillar en lo que hacés. En el amor, una conexión intensa podría transformarse en algo más profundo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día de claridad mental y buenos resultados. Aprovechá para cerrar temas pendientes. En el amor, la sinceridad te abrirá un nuevo capítulo emocional.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu energía se equilibra y te sentís más liviano. Es un buen momento para tomar decisiones desde la paz. En el amor, el romanticismo florece con gestos simples pero profundos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición y tu poder interior están en su punto máximo. Algo importante se revela hoy. En el amor, dejá que las emociones fluyan sin miedo: hay alguien que siente igual que vos.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La expansión continúa. Este martes trae oportunidades en lo laboral o académico. En el amor, una conversación sincera fortalece un lazo especial.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La constancia rinde frutos. Los astros premian tu esfuerzo y te dan estabilidad. En el amor, una actitud comprensiva puede derribar barreras.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu mente brilla con ideas innovadoras. Día perfecto para tomar decisiones audaces. En el amor, una conexión inesperada puede despertar tu curiosidad.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad será tu guía. Estás más perceptivo y comprendés mejor las emociones ajenas. En el amor, se abren caminos para sanar y volver a confiar.

Seguí leyendo

Jardinería: descubrí las planta con las que podés hacer un potente repelente casero contra mosquitos

Cactus en casa: qué significan estas plantas y por qué deberías tener uno

Cómo saber si tu gato está envejeciendo: señales según los expertos

Limonero: cómo usar bicarbonato para fortalecer tu árbol

Conocé el horóscopo para este lunes 13 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este domingo 12 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Jardinería: causas y soluciones para hojas arrugadas en tus plantas

Qué hacer primero al volver de pasear con tu perro: fundamental para su salud

LO QUE SE LEE AHORA
Cactus en casa: qué significan estas plantas y por qué deberías tener uno
Protección y energía

Cactus en casa: qué significan estas plantas y por qué deberías tener uno

Las Más Leídas

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre 
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Te Puede Interesar

Aprueban cambios en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento.
Requisitos

Obra pública: Cornejo ajustó detalles en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento

Por Cecilia Zabala
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Por Sitio Andino Economía
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Por Pablo Segura