Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Los sindicatos se movilizaron a la Legislatura de Mendoza este martes y rechazaron la aprobación de la reforma del Estatuto del Empleado Público. ( Ir a la nota )

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Las autoridades visitaron Guaymallén y Godoy Cruz donde se implementarán las mejoras para incrementar la seguridad. ( Ir a la nota )

Hebe Casado tuvo que emitir su voto, que fue afirmativo, para destrabar el debate, por lo que el proyecto obtuvo sanción definitiva. ( Ir a la nota )

manifestación, tragedia, accidente vial Foto: Cristian Lozano

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad tras el accidente vial que costó la vida a dos niñas. (Ir a la nota)

franco patricio aracena, homicidio, guaymallen, galería Foto: Yemel Fil

La justicia intenta reconstruir las últimas horas de vida del Franco Aracena para determinar el móvil del homicidio ocurrido ayer en Guaymallén. (Ir a la nota)

presentación presupuesto 2026, victor fayad, galería Foto: Yemel Fil

Ministros de la provincia de Mendoza presentaron los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026. Los detalles. (Ir a la nota)

2 de Octubre de 2025, Cumpleaños Mercedes Yacopini Foto: Cristian Lozano

El concesionario Yacopini celebró 10 años de trayectoria como miembro de la Red Comercial de Mercedes-Benz, responsable de la zona de Cuyo. (Ir a la nota)

tres de octubre de 2025, feria del libro mendoza, espacio Leparc Foto: Cristian Lozano

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este viernes. (ir a la nota)