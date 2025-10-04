4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Feria del libro en Mendoza.

Feria del libro en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura, ate, ampros, galería

Los sindicatos se movilizaron a la Legislatura de Mendoza este martes y rechazaron la aprobación de la reforma del Estatuto del Empleado Público. (Ir a la nota)

La Selección argentina Sub-20 le gano 4-1 a su par de Australia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la segunda fecha del Mundial de la categoría que se está disputando en el país trasandino. FOTO: (X/REDES@Argentina)/NA.
Las autoridades visitaron Guaymallén y Godoy Cruz donde se implementarán las mejoras para incrementar la seguridad

Las autoridades visitaron Guaymallén y Godoy Cruz donde se implementarán las mejoras para incrementar la seguridad. (Ir a la nota)

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura, hebe casado, galería

Hebe Casado tuvo que emitir su voto, que fue afirmativo, para destrabar el debate, por lo que el proyecto obtuvo sanción definitiva. (Ir a la nota)

manifestación, tragedia, accidente vial

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad tras el accidente vial que costó la vida a dos niñas. (Ir a la nota)

franco patricio aracena, homicidio, guaymallen, galería

La justicia intenta reconstruir las últimas horas de vida del Franco Aracena para determinar el móvil del homicidio ocurrido ayer en Guaymallén. (Ir a la nota)

presentación presupuesto 2026, victor fayad, galería

Ministros de la provincia de Mendoza presentaron los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026. Los detalles. (Ir a la nota)

2 de Octubre de 2025, Cumpleaños Mercedes Yacopini

El concesionario Yacopini celebró 10 años de trayectoria como miembro de la Red Comercial de Mercedes-Benz, responsable de la zona de Cuyo. (Ir a la nota)

tres de octubre de 2025, feria del libro mendoza, espacio Leparc

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este viernes. (ir a la nota)

