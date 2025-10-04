Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Los sindicatos se movilizaron a la Legislatura de Mendoza este martes y rechazaron la aprobación de la reforma del Estatuto del Empleado Público. (Ir a la nota)
Las autoridades visitaron Guaymallén y Godoy Cruz donde se implementarán las mejoras para incrementar la seguridad. (Ir a la nota)
Hebe Casado tuvo que emitir su voto, que fue afirmativo, para destrabar el debate, por lo que el proyecto obtuvo sanción definitiva. (Ir a la nota)
Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad tras el accidente vial que costó la vida a dos niñas. (Ir a la nota)
La justicia intenta reconstruir las últimas horas de vida del Franco Aracena para determinar el móvil del homicidio ocurrido ayer en Guaymallén. (Ir a la nota)
Ministros de la provincia de Mendoza presentaron los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026. Los detalles. (Ir a la nota)
El concesionario Yacopini celebró 10 años de trayectoria como miembro de la Red Comercial de Mercedes-Benz, responsable de la zona de Cuyo. (Ir a la nota)
La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este viernes. (ir a la nota)