La Selección argentina Sub-20 le gano 4-1 a su par de Australia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la segunda fecha del Mundial de la categoría que se está disputando en el país trasandino. FOTO: (X/REDES@Argentina)/NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Imagen del 25 de septiembre de 2025 de personas observando una creación exhibida en la exposición "Giorgio Armani: Milano, per amore" en la Pinacoteca de Brera, en Milán, Italia. Más de 120 creaciones de Armani/Archivio son exhibidas entre las pinturas de la Pinacoteca de Brera desde el 24 de septiembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, para honrar la trayectoria estilística del diseñador de moda italiano Giorgio Armani, fallecido el 4 de septiembre de 2025. (Xinhua/Li Jing) (oa) (ra) Foto: NA

La movilización de Ni Una Menos y otras organizaciones desde Plaza de Mayo hasta Congreso comenzó hace instantes, en reclamo por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela. FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Imagen tomada con teléfono móvil del 27 de septiembre de 2025 del sitio de un accidente de autopista, en el distrito de Panjgur, en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. Al menos ocho personas murieron y tres más resultaron heridas en un accidente de autopista, en el distrito de Panjgur, en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán el sábado, dijo a Xinhua un funcionario de rescate. (Xinhua/Str) (rtg) (ah)

Un total de 46 trapitos demorados fue parte del resultado del operativo que la Policía de la Ciudad desplegó anoche por el partido entre River Plate y Deportivo Riestra, en los alrededores del estadio Monumental. Durante el operativo realizado por la Dirección de Prevención en Eventos Masivos, articulado por el Comité de Seguridad en el Fútbol del gobierno porteño, fueron labradas 426 actas contravencionales, 317 de ellas por intentar ingresar sin entradas al perímetro del dispositivo. FOTO: (P/ Policia de la Ciudad)/ NA.

Un hombre descubrió cinco artefactos de guerra mientras remodelaba la casa de su padre fallecido en la ciudad cordobesa de Villa María, 29 de Setiembre. Foto: NA/Policía de Córdoba

La actriz y conductora Mirtha Legrand recibió esta noche el premio Martín Fierro Leyenda de la televisión, durante la ceremonia llevada a cabo en el Hotel Hilton, 29 de Setiembre. FOTO NA: PRENSA MARTIN FIERRO

El presidente chino, Xi Jinping, y otros líderes del Partido Comunista de China y del Estado como Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi y Han Zheng, asisten a una ceremonia para ofrendar cestas de flores a los héroes nacionales caídos en la Plaza Tian'anmen, en Beijing, capital de China, el 30 de septiembre de 2025. El evento se llevó a cabo para conmemorar el Día de los Mártires, un día antes del Día Nacional de China. (Xinhua/Li Xiang) (jg) (ra) (ce)

Una gran grieta es vista en una calle después de que un sismo de magnitud 6,9 sacudiera la provincia de Cebú, Filipinas, el 1 de octubre de 2025. La oficina provincial de manejo de desastres de Cebú dijo que ha registrado más de 60 muertes por el terremoto, al menos 30 de ellas en la ciudad de Bogo, el epicentro del terremoto, 22 en la ciudad de San Remigio, 10 en Medellín y una en la ciudad de Tabuelán. (Xinhua/Cebu LGU) (ah) (vf)

Distintas agrupaciones sociales marchan por Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo exigiendo la liberación de todas las flotillas y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, 1 de Octubre. FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

Imagen del 2 de octubre de 2025 de un automóvil impactado por un dron israelí en la carretera Jarmaq/Khordali, cerca de la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Dos miembros de Hizbulá murieron y un civil resultó herido el jueves en un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano, de acuerdo con fuentes libanesas. (Xinhua/Ali Hashisho) (jg) (ah) (vf)

Vista aérea tomada con un dron de rescatistas trabajando con una grúa móvil en el sitio del colapso de un edificio escolar en la Escuela Internado Islámica Al Khoziny, en el distrito de Sidoarjo, Java Oriental, Indonesia, el 2 de octubre de 2025. Los equipos de rescate no han detectado hasta el momento signos de vida adicionales bajo los escombros del edificio escolar derrumbado en la provincia de Java Oriental de Indonesia, informó el jueves la agencia de gestión de desastres del país. (Xinhua/Sahlan Kurniawan) (jg) (ah) (vf)

Jannik Sinner (d) y Learner Tien posan para una fotografía durante la ceremonia de premiación del partido final de individuales masculinos entre Jannik Sinner, de Italia, y Learner Tien, de Estados Unidos, en el torneo de tenis China Open 2025, en Beijing, China, el 1 de octubre de 2025. (Xinhua/Hu Jingwen) (ah) (vf)

Con una multitudinaria movilización en las calles aledañas al Congreso, el Senado de la Nación realiza una sesión Ordinaria. Los temas que generan toda la expectativa son las leyes de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario que volvieron al Congreso luego del veto firmado por Javier Milei, 2 de Octubre. FOTO: JUAN FOGLIA/ NA.

El presidente Javier Milei encabezará la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal, en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y contará, además, con la presencia de magistrados y penalistas que intervinieron a lo largo del proceso de elaboración de la iniciativa de ley, 2 de Octubre. FOTO: DAMIAN DOPACIO /NA.

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela, arribó esta noche al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades, de Octubre. FOTO: NA.

Colapinto terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del GP de Singapur de Fórmula 1, 3 de Octubre.