Tras el respaldo de Bessent al Gobierno nacional, cómo reacciona el mercado cambiario hoy

Tras el respaldo de Bessent al Gobierno nacional, cómo reacciona el mercado cambiario y el dólar hoy

La presión cambiaria no cede. La incertidumbre política y económica, sumada a los “ruidos” que se acumulan, parece impulsar a inversores y ahorristas a dolarizarse a toda costa, mientras el Gobierno nacional busca contener la suba del tipo de cambio mediante ventas de divisas en el mercado.

En estos días se suma un factor adicional: el cobro de salarios . En la City no hay dudas de que, en este contexto, los trabajadores tenderán a dolarizar todo lo posible , ante la expectativa de que, a medida que se acerquen las elecciones legislativas del 26 de octubre, la cotización suba, sumado a la incertidumbre sobre posibles medidas posteriores.

Los analistas prevén que la fuerte demanda de ahorristas podría impulsar al tipo de cambio rápidamente hacia el techo de la banda de flotación , nivel que ayer quedó apenas a 4,1% de alcanzarse. Solo un hecho relevante e inesperado podría calmar nuevamente el mercado, como sucedió la semana pasada.

El secretario del Tesoro de EEUU , Scott Bessent, respondió a las críticas internas sobre la asistencia financiera al gobierno de Javier Milei : “Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina” .

bessent y milei El funcionario anunció que mantendrá una reunión en Washington con el equipo económico liderado por Luis Caputo

En declaraciones a la televisión estadounidense, Bessent rechazó los cuestionamientos que acusan a la Casa Blanca de favorecer a inversores norteamericanos en Argentina. Además, reafirmó que el Departamento del Tesoro “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” para contribuir a la estabilización de la economía argentina.

El funcionario anunció que en los próximos días mantendrá una reunión en Washington con el equipo económico liderado por Luis Caputo, “para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

Respecto a las acusaciones de beneficiar a estadounidenses ricos en Argentina, Bessent las descartó de plano: “No podría haber más fallos en esta idea. Lo que hacemos es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”.

Sube el riesgo país y caen las acciones

En este marco, los bonos soberanos volvieron a registrar fuertes caídas: el AE38 retrocedió 3%, AL41 3,2%, GD29 0,4%, GD35 0,2%, GD38 0,3%, GD41 0,7% y GD46 0,6%. Por su parte, el GD35 cayó 3,4% y GE41 2,4%. El resto de los bonos muestra leves subas.

El riesgo país medido por JP Morgan asciende a 1.264 puntos básicos para la Argentina.

Entre los ADR y las acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street, las pérdidas se extendieron durante la jornada. En paralelo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una baja de 1,1%, ubicándose en 1.740.000 puntos.

Dólar hoy: cotización del jueves 2 de octubre

Por su parte, el dólar oficial en el Banco de la Nación Argentina se ubica en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Por su parte, el dólar blue registra una baja respecto a la jornada anterior, cotizando $1.455 para la venta y $1.435 para la compra.

En cuanto al MEP, se encuentra en $1.517,11 para la venta y $1.516,11 para la compra.

El contado con liquidación abre la jornada en $1.567,22 para la compra y $1.569,03 para la venta/ Ámbito Financiero, NA e Infobae