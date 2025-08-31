El cierre artístico con Los Trovadores de Cuyo

Santa Rosa comienza los Festejos Patronales en la plaza 25 de mayo

La previa en Santa Rosa, se realiza este domingo. La misma se mantiene con a actuación de artistas locales y premiación a los Destacados 2025

Santa Rosa festeja su patrona desde este domingo.

image

La previa, prevista para el pasado viernes 29 de agosto, pasa para este domingo 31 de agosto. La misma se mantiene con a actuación de artistas locales, grupos de danzas y la entrega de reconocimientos a los Destacados 2025. El cierre será con la presentación de Los Trovadores de Cuyo.

Festejos Patronales de Santa Rosa para este domingo

image

El gran festejo del sábado 30 de agosto de Santa Rosa de Lima, será mañana lunes 1 de septiembre. El Desfile Cívico Militar y Policial comienza a las 11.00 horas.

image

En la tarde las actividades siguen, a partir de las 15.00 horas los conductores de Este TV, Magalí Cola, Tomás Casado y Agustina Quiroga serán los encargados de animar con la “Fiesta Joven”. Música en vivo con el DJ Kike Flores y miles de premios y sorteos.

image

El mismo lunes 1 de septiembre a partir de las 18.00 horas comienza el espectáculo artístico. Los Playeros y La Repandilla serán los encargados de cerrar la noche a pura cumbia y cuarteto. El show será transmitido en vivo por ESTE TV y con la cobertura especial del programa “Lo Que Pinte”

