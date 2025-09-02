Herramientas para jóvenes

La Municipalidad de Mendoza acerca talleres de orientación vocacional a estudiantes de nivel secundario

La Municipalidad de Mendoza impulsa encuentros gratuitos en escuelas secundarias para acompañar a los adolescentes en la definición de su educación.

Taller de orientación vocacional dictado por la Municipalidad de Mendoza.

Taller de orientación vocacional dictado por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, a través de su equipo de profesionales en psicología, lleva adelante el ciclo de Talleres Vivenciales de Orientación Vocacional en las escuelas secundarias del departamento. Todo esto con el acompañamiento de orientadores vocacionales de la comuna.

El objetivo de esta propuesta en educación es brindar a los adolescentes herramientas de autoconocimiento e información que los ayuden a iniciar el proceso de definición de su proyecto académico y laboral.

Para todos los establecimientos escolares secundarios de la Municipalidad de Mendoza

Durante 2024, más de 500 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias participaron de esta iniciativa en sus propios establecimientos. Entre las instituciones que formaron parte se destacan: Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, Escuela Cóndor de los Andes, Nacional Agustín Álvarez, Pablo Besson, Silvia Catallini, Instituto Nadino, San Andrés y Escuela Vicente Zapata.

Las escuelas interesadas en sumarse pueden inscribirse de manera sencilla a través del formulario web disponible en este enlace directo.

Los talleres se realizan los martes por la mañana, en horarios a convenir. La participación es gratuita y abierta a todos los establecimientos secundarios de la Ciudad.

