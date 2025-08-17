Programa de fortalecimiento en el ECoS

Aprender Lengua de Señas: un paso hacia una sociedad más inclusiva

Miembros y voluntarios de organizaciones sociales podrán capacitarse en Lengua de Señas de forma gratuita en la Ciudad de Mendoza.

Capacitación de Lengua de Señas en el ECoS.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, a través de su programa de fortalecimiento del tejido social, invita a participar del Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) para organizaciones sociales. La propuesta se realizará el sábado 30 de agosto y el sábado 6 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en el Espacio de Convergencia Social (ECoS), ubicado en Av. Perú 1.530.

Para aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interesadas, la inscripción es gratuita y con cupos limitados. Por ello, debe completarse previamente de manera online este formulario para poder participar. La certificación se otorgará luego y solo a quienes cumplan con el 100% de asistencia.

La iniciativa está dirigida a miembros, socios y voluntarios de OSC, quienes cumplen un rol clave en la promoción de derechos, la atención a poblaciones vulnerables y la construcción de ciudadanía. El curso busca brindar herramientas para establecer una comunicación accesible, respetuosa y efectiva con personas sordas, reconociendo la diversidad lingüística y cultural de esa comunidad.

La Lengua de Señas Argentina (LSA) es el idioma natural de esta comunidad y su uso resulta fundamental para garantizar el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la participación ciudadana plena. La capacitación incluirá nociones básicas de LSA para situaciones cotidianas, sensibilización sobre la realidad sociocultural y lingüística y la incorporación de vocabulario y estructuras esenciales.

image

Temario Curso de Lengua de Señas Argentina

  • 1º Encuentro: sábado 30 de agosto.

Temas: fórmulas de cortesía, abecedario y señas temporales.

  • 2º Encuentro: sábado 6 de septiembre.

Temas: números, familia y lugares de Mendoza.

Por Cecilia Zabala
Por Marcelo López Álvarez
Por Carla Canizzaro