Aprender Lengua de Señas: un paso hacia una sociedad más inclusiva

Capacitación de Lengua de Señas en el ECoS.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza, a través de su programa de fortalecimiento del tejido social, invita a participar del Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) para organizaciones sociales. La propuesta se realizará el sábado 30 de agosto y el sábado 6 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en el Espacio de Convergencia Social (ECoS), ubicado en Av. Perú 1.530.

Para aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interesadas, la inscripción es gratuita y con cupos limitados. Por ello, debe completarse previamente de manera online este formulario para poder participar. La certificación se otorgará luego y solo a quienes cumplan con el 100% de asistencia.

La iniciativa está dirigida a miembros, socios y voluntarios de OSC, quienes cumplen un rol clave en la promoción de derechos, la atención a poblaciones vulnerables y la construcción de ciudadanía. El curso busca brindar herramientas para establecer una comunicación accesible, respetuosa y efectiva con personas sordas, reconociendo la diversidad lingüística y cultural de esa comunidad.

La Lengua de Señas Argentina (LSA) es el idioma natural de esta comunidad y su uso resulta fundamental para garantizar el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la participación ciudadana plena. La capacitación incluirá nociones básicas de LSA para situaciones cotidianas, sensibilización sobre la realidad sociocultural y lingüística y la incorporación de vocabulario y estructuras esenciales.

image Temario Curso de Lengua de Señas Argentina 1º Encuentro: sábado 30 de agosto. Temas : fórmulas de cortesía, abecedario y señas temporales. 2º Encuentro: sábado 6 de septiembre. Temas : números, familia y lugares de Mendoza.