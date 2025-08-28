¿Lo sabías?

Ni suerte ni fortuna: por qué en el Día de Santa Rosa de Lima hay que cortarse el pelo

El 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, se realiza un curioso ritual de cortarse el pelo. Descubrí en esta nota el significado de esta tradición.

Por Juan Pablo Strappazzon

El 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, fecha en la que se realiza un curioso ritual que consiste en cortarse el pelo. En esta nota te explicamos en qué consiste esta antigua creencia popular.

Un mito popular asegura que quienes se corten el cabello en esta fecha lograrán que crezca más fuerte y sano. Esta creencia se ha transmitido de generación en generación y aún se mantiene vigente. Muchos incluso suman un ritual adicional: enterrar un mechón de pelo bajo un rosal.

Aunque la ciencia no respalda que esta práctica influya en el crecimiento del cabello, ya que depende de factores genéticos, nutricionales y hormonales, la tradición continúa, preservando la memoria de Santa Rosa de Lima y sus virtudes.

Además, esta costumbre se asocia con la famosa tormenta de Santa Rosa, un intenso temporal que suele ocurrir en los últimos días de agosto, precedido por jornadas de calor inusuales para la época invernal.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, nacida como Isabel Flores de Oliva en Lima, Perú, en 1586, fue la primera santa de América. Desde joven dedicó su vida a la oración, la penitencia y la ayuda a los más necesitados. Es conocida por su profunda espiritualidad y por fundar la primera comunidad de dominicas laicas en Perú. Su vida ejemplifica sacrificio, devoción y caridad, y es venerada como patrona de Lima, del Perú y de toda América Latina.

Se dice que desde muy joven adoptó prácticas de austeridad y dedicación religiosa, como cortarse el cabello para rechazar pretendientes y vivir en soledad, con el objetivo de consagrarse plenamente a Dios. Su legado espiritual y sus milagros la convirtieron en un símbolo de fe y perseverancia que perdura hasta hoy.

