Festival solidario

Guaymallén organiza el Motorfest para ayudar a un comedor infantil

La propuesta en Guaymallén combina exhibición de autos de alta gama, música en vivo y gastronomía, con entrada gratuita y donaciones para el Día de la Niñez.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El próximo sábado 6 de septiembre, de 11.00 a 17.00 horas, el Paseo Érica Bercich en el departamento de Guaymallén será el escenario del Motorfest Solidario, un festival que combina música, gastronomía y autos de lujo con un fin solidario: colaborar con el comedor Los Peques de Colonia Segovia.

La entrada será libre y gratuita, aunque quienes participen podrán aportar con la donación de leche, azúcar, cacao en polvo o un juguete. Todo lo recolectado será destinado a este comedor, que brinda contención a decenas de niños y niñas de la zona.

Una jornada con shows y exhibiciones en Guaymallén

El evento, organizado por Ciclistas Solidarios junto a la Municipalidad de Guaymallén, promete ser una propuesta para toda la familia. Habrá presentaciones artísticas y recreativas de gran nivel, entre ellas:

image

El Ballet Municipal de Guaymallén, dirigido por Carlos Trigo.

  • Los shows de Ruidos Dementes, Cantando Cuentos, La 261 Rock, Nada Original y la Banda San Miguel Arcángel del Servicio Penitenciario de Mendoza.
  • Además, se podrá disfrutar de foodtrucks, una muestra de autos de alta gama y el sorteo de una bicicleta.
Embed - ciclistas solidarios on Instagram: "Sumate, participa y colabora! Te esperamos!!"

Entretenimiento y solidaridad en Guaymallén

El Motorfest Solidario no solo busca celebrar el Día del Niño, sino también reforzar el compromiso comunitario de la comuna y de las organizaciones participantes. Una jornada donde la diversión se une con la solidaridad, para llevar ayuda a quienes más lo necesitan.

