Emergencias y prevención

Santa Rosa ya cuenta con su primera unidad de bomberos voluntarios

Con una inversión de $42 millones, Santa Rosa adquirió una unidad totalmente equipada que permitirá dar respuesta inmediata a emergencias urbanas y rurales.

image

“Venimos trabajando hace mucho en esta gestión, esto no se planifica de un día para el otro” dijo la intendenta Destéfanis, terminada la Santa Misa, ya que afuera de la parroquia Santa Rosa de Lima, la esperaba una unidad autobomba en óptimas condiciones recien llegada del cuartel de bomberos de Lanús.

image

Allí fue adquirida la unidad autobomba, marca Pierce / E-ONE, equipada con bomba Waterous 1500 GPM (5000 Lts/min), tanque de agua de 2800 litros, dos tanques de espuma AFFF de 200 litros, motor Detroit Serie 92 y equipo generador eléctrico Honda.

Una inversión de $ 42.000.000 (cuarenta y dos millones de pesos) que el municipio entregó en forma de subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa para que puedan adquirir esta unidad.

image

Bomberos con verdadera vocación de servicios en Santa Rosa

“La asociación cuenta actualmente con siete bomberos voluntarios capacitados y un cuartel operativo y carecíamos de movilidad propia, lo que limitaba severamente nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. La adquisición de esta unidad significa poner en funcionamiento por primera vez un servicio esencial para el bombero voluntario en Santa Rosa. Queremos agradecer de todo corazón a la Intendenta porque esto es poner por encima de cualquier cosa la seguridad de los vecinos de Santa Rosa” dijo Helvio Suarez, presidente de la Asociación y continuó: “ahora podremos brindar asistencia inmediata en casos de incendios estructurales, forestales, siniestros viales en la Ruta Nacional Nº7 (zona de alto tránsito de transporte de cargas y materiales peligrosos) y emergencias en áreas rurales de difícil acceso”. Concluyó.

image

La Asociación está compuesta por: Helvio Sosa Suárez (presidente) Martín Carrión (Vicepresidente) y los bomberos: Alejandra Gil (Jefa) Marcelo holgado (sub jefa) Osvaldo Fredes (Director académico) Bomberos recibidos: Gil Irina, Zabala Valeria, Fontemachi Iván, Retamal Yanela y Pulgares Juan.

