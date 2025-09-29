La Ciudad de Mendoza celebró la primavera con arte y música en plaza Independencia

Festejos por la llegada de la primavera en Ciudad de Mendoza.

La propuesta fue tan variada como atractiva: hubo estatuas vivientes, tarot a cargo de Saturniana y Federica, magia con el show del Mago Juan Cruz y un sector especial de florerías inspirado en la tradición de San Jordi de Barcelona, que ofreció propuestas originales para recibir a la primavera. Además, los foodtrucks, las degustaciones de vinos y la coctelería acompañaron la tarde, convirtiéndola en una experiencia completa.

image Actividades diversas en la Ciudad por el arribo de la primavera “Fue una tarde hermosa, se notaba que todos teníamos ganas de celebrar. Me encantó ver a las familias, los chicos pintando pasacalles y la música en vivo. Es lindo que la muni organice este tipo de encuentros donde uno se siente parte de una comunidad”, contó emocionada Mariana López, una de las vecinas de la Ciudad que asistió al festejo.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) también se sumó a la propuesta con un taller abierto de pasacalles en su explanada. Niños, niñas y adultos participaron activamente en la creación de mensajes y símbolos coloridos, resignificando este lenguaje visual popular como vehículo de amor, alegría y pertenencia.

image Animada por el locutor Amadeo Inzirillo, la jornada incluyó además un espacio de lectura y una cabina fotográfica que permitió a los presentes llevarse un recuerdo de la experiencia. Ciudad de Flores se realizó en el marco de la primavera y el Día del Artista Plástico en Argentina, reforzando el espíritu de vitalidad, creatividad y aporte cultural de los artistas locales. Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza no sólo celebró la estación más esperada del año, sino que también consolidó un espacio de diversión y encuentro entre vecinos y turistas.