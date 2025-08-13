El 'Dr. Chinaski' llega a Maipú con psicoanálisis y humor: cómo conseguir tu entrada

¿Por qué Freud era peronista?

El psicoanalista Javier “Chinaski” Pérez protagonizará una charla llena de humor en el Teatro Imperial de Maipú. Cómo canjear tu entrada.

Por Sitio Andino Departamentales

El viernes 15 de agosto, el Cine Teatro Imperial de Maipú será escenario de una nueva edición del prestigioso ciclo Entre Viñas y Letras. En esta ocasión, el invitado será el reconocido psicoanalista y divulgador Javier “Chinaski” Pérez, quien presentará su charla titulada ¿Por qué Freud era peronista?, uniendo reflexión, humor e historia.

Esta propuesta ya se ha consolidado como un clásico de la agenda cultural maipucina, con el objetivo de acercar a vecinos ciertas figuras destacadas de la literatura y el pensamiento nacional.

Nueva edición de Entre Viñas y Letras

En esta nueva edición, el ciclo contará con la presencia de un profesional que ha trascendido el ámbito académico gracias a su labor de divulgación en redes sociales y medios de comunicación. Con un estilo claro y cercano, Chinaski aborda las complejidades del psicoanálisis aplicadas a la vida cotidiana, generando un diálogo ameno y profundo con el público.

¿Por qué Freud era peronista? Es una charla provocadora, reflexiva y cargada de humor, que plantea un paralelismo inesperado —pero riguroso— entre el freudismo y el peronismo. El eje central: la única salida posible es hacia el otro. Con ideas que invitan a pensar, un humor que desafía y un cierre memorable, la propuesta anima a cuestionar lo establecido y a mirarnos desde otra perspectiva.

Sobre el invitado

Javier Pérez, más conocido como Dr. Chinaski, es psicoanalista y divulgador argentino, nacido y residente en la ciudad de Rosario. Con una formación sólida en psicoanálisis, combina la clínica con una intensa actividad de reflexión y comunicación pública sobre los malestares contemporáneos, el amor, los vínculos y la subjetividad.

Canje de entradas para ver al Dr. Chinaski

Fiel a la tradición de vincular cultura y solidaridad, las entradas para este evento podrán canjearse por una caja de leche, destinada a instituciones benéficas del departamento.

En ediciones anteriores, Entre Viñas y Letras contó con la participación de reconocidos autores y autoras como Darío Sztajnszrajber, Daniel López Rosetti y Claudia Piñeiro, consolidándose como un espacio de encuentro y reflexión para toda la comunidad maipucina.

Puntos de canje de entradas

  • Edificio Municipal (Pablo Pescara 190): lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 hs.
  • Delegación departamental de Gutiérrez: lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs. y de 15:30 a 18:30 hs.
  • Subsecretaría de Gobierno Zona Este (Ceballos 96, Fray Luis Beltrán): lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 hs. y martes y jueves, de 14:00 a 17:00 hs.

Fuente: Municipalidad de Maipú

