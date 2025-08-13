El 'Dr. Chinaski' llega a Maipú con psicoanálisis y humor: cómo conseguir tu entrada

El viernes 15 de agosto, el Cine Teatro Imperial de Maipú será escenario de una nueva edición del prestigioso ciclo Entre Viñas y Letras. En esta ocasión, el invitado será el reconocido psicoanalista y divulgador Javier “Chinaski” Pérez , quien presentará su charla titulada ¿Por qué Freud era peronista?, uniendo reflexión, humor e historia.

Esta propuesta ya se ha consolidado como un clásico de la agenda cultural maipucina, con el objetivo de acercar a vecinos ciertas figuras destacadas de la literatura y el pensamiento nacional.

En esta nueva edición, el ciclo contará con la presencia de un profesional que ha trascendido el ámbito académico gracias a su labor de divulgación en redes sociales y medios de comunicación. Con un estilo claro y cercano, Chinaski aborda las complejidades del psicoanálisis aplicadas a la vida cotidiana, generando un diálogo ameno y profundo con el público.

¿Por qué Freud era peronista? Es una charla provocadora, reflexiva y cargada de humor, que plantea un paralelismo inesperado —pero riguroso— entre el freudismo y el peronismo . El eje central: la única salida posible es hacia el otro. Con ideas que invitan a pensar, un humor que desafía y un cierre memorable, la propuesta anima a cuestionar lo establecido y a mirarnos desde otra perspectiva.

Sobre el invitado

Javier Pérez, más conocido como Dr. Chinaski, es psicoanalista y divulgador argentino, nacido y residente en la ciudad de Rosario. Con una formación sólida en psicoanálisis, combina la clínica con una intensa actividad de reflexión y comunicación pública sobre los malestares contemporáneos, el amor, los vínculos y la subjetividad.

Canje de entradas para ver al Dr. Chinaski

Fiel a la tradición de vincular cultura y solidaridad, las entradas para este evento podrán canjearse por una caja de leche, destinada a instituciones benéficas del departamento.

En ediciones anteriores, Entre Viñas y Letras contó con la participación de reconocidos autores y autoras como Darío Sztajnszrajber, Daniel López Rosetti y Claudia Piñeiro, consolidándose como un espacio de encuentro y reflexión para toda la comunidad maipucina.

Puntos de canje de entradas

Edificio Municipal (Pablo Pescara 190): lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 hs.

(Pablo Pescara 190): lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 hs. Delegación departamental de Gutiérrez: lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs. y de 15:30 a 18:30 hs.

Subsecretaría de Gobierno Zona Este (Ceballos 96, Fray Luis Beltrán): lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 hs. y martes y jueves, de 14:00 a 17:00 hs.

Fuente: Municipalidad de Maipú