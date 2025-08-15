La Ciudad de Mendoza celebró a San Martín: un homenaje a su lado más humano

La Ciudad de Mendoza se vistió de gala y este jueves honró al General Don José de San Martín , en el marco de un nuevo aniversario de su muerte. En la oportunidad, el historiador local, Gustavo Capone, presentó el libro " San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo".

El evento, realizado en el Teatro Quintanilla, destacó la profunda conexión del Libertador con la capital mendocina, presentándolo no solo como un héroe de bronce, sino como un vecino comprometido con su comunidad.

El intendente Ulpiano Suarez acompañó al autor y leyó el prólogo que escribió para la obra. En su discurso, enfatizó que el libro es una invitación a "caminar nuestra Ciudad de la mano de un vecino ilustre", y subrayó que la grandeza de San Martín "nació en la puerta de nuestra casa".

Suarez concluyó su intervención instando a los mendocinos a seguir transformando la ciudad con la misma pasión y coraje con la que San Martín cambió la historia.

Homenaje a San Martín: un viaje en el tiempo

La jornada comenzó con una ambientación de época en el hall del teatro, recreando escenas del campo de instrucción sanmartiniano. Ya en la sala, la presentación del libro se transformó en un diálogo entre el autor y el conductor Julián Imazio, que repasaron anécdotas y detalles poco conocidos del paso de San Martín por Mendoza.

El evento se enriqueció con intervenciones teatrales inesperadas. Actores, infiltrados entre el público, dieron vida a personajes históricos como el Tropero Sosa y Laureana Ferrari, aportando un toque de dramatismo y cercanía a los relatos.

Estas actuaciones no solo entretuvieron, sino que invitaron a reflexionar sobre valores como la lealtad, el coraje y el papel de la mujer en la historia.

Un libro que traspasa el bronce

"San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo" recopila artículos que Capone publicó en diversos medios locales, organizados para reconstruir el vínculo del Libertador con la Ciudad. La obra va más allá del héroe militar y lo presenta como un líder innovador, enfocado en el bienestar común y el trabajo colectivo.

Para el autor, la iniciativa de publicar este tipo de libros desde las gestiones públicas es fundamental. "Quien siembra un libro trasciende gestiones, trasciende personas", afirmó Capone, agradeciendo el apoyo de la Municipalidad de Mendoza.

La presentación concluyó con un momento emotivo: el intendente Suarez recibió un cuadro del artista Ramiro Ghigliazza, quien utilizó inteligencia artificial para crear la imagen de la portada del libro, así como una obra que fue recientemente inaugurada en la Casa de San Martín.