Tunuyán

Cómo será el operativo especial en el Manzano Histórico por el 17 de agosto

El Gobierno de Mendoza activó un operativo especial por el 17 de agosto en el Manzano Histórico con controles policiales, atención médica y seguridad vial.

Cómo será el operativo especial en el Manzano Histórico por el 17 de agosto.

Para garantizar la “seguridad, la salud y la circulación segura” durante el fin de semana largo, la Policía, el Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de Vialidad coordinan un operativo integral en la zona, con acciones preventivas conjuntas con diversos controles.

operativo manzano histórico 17 de agosto

Controles policiales en el Manzano Histórico

El comisario inspector de Tunuyán, Juan Ortubia, explicó que se diagramó “un operativo especial con personal policial de la Jefatura Departamental de Tunuyán, más efectivos de San Carlos y Tupungato, y distintas áreas de apoyo en seguridad”.

Los controles se realizarán “en las rutas de acceso al paraje, con puestos fijos y alternados, en coordinación con la Policía Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Tránsito y Prevención Ciudadana”. Además, el comisario inspector remarcó que “se contará con patrullajes a pie, bicicletas, motos, personal de caballería, apoyo aéreo y cámaras del municipio en coordinación con la Policía”.

En materia de prevención, subrayó: “Todos los ingresos tendrán control de alcoholemia con alcoholímetros y dispositivos que detectan olor a alcohol. por eso pedimos a los conductores no subir con bebidas alcohólicas porque serán confiscadas”.

Camino al Manzano Histórico

Atención médica permanente en el Manzano Histórico

Desde el Ministerio de Salud se informó que el Centro de Salud del Manzano Histórico estará abierto las 24 horas durante todo el fin de semana, con médico y enfermería permanentes, además de ambulancia apostada en el lugar.

El coordinador regional de Salud, Paulo González, destacó: “Las tres instituciones trabajan juntas porque somos el cuerpo en este momento para resolver y dar respuesta ante cualquier contingencia”. Y agregó: “Es muy importante que tanto los papás como los chicos sepan que hay un centro de salud abierto todo el día y que, ante cualquier consumo excesivo o situación de riesgo, se acerquen sin miedo, porque para eso está el personal”.

En caso de emergencias, “el 911 coordina con la Policía el desplazamiento de la ambulancia, derivando al Hospital Scaravelli o al centro de salud de Vista Flores según la complejidad”, informó González, y remarcó que, desde el viernes, habrá asistencia médica por tres días las 24 horas.

Operativo de seguridad vial

El administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, explicó: “Reforzamos toda la cartelería vertical, limpiamos las zonas de banquina y dejamos equipos listos para actuar rápidamente si hay contingencias climáticas”. También recordó que “se colocó un tótem informativo para que el turista que no conoce el lugar pueda consultar la ruta y acceder a información clara sobre distancias y accesos”.

operativo manzano histórico 3

Sobre el valor del sitio, comentó que “el Manzano Histórico se visita por su belleza y por su historia, ligada al 17 de agosto”, y afirmó que Vialidad estará “acompañando con personal y equipos para garantizar el acceso seguro”.

Puesta a punto de las rutas al Manzano Histórico

La Dirección Provincial de Vialidad realizó trabajos de bacheo, mejoras de banquinas y señalización en el Manzano Histórico para la conmemoración sanmartiniana. Los detalles y las recomendaciones a la hora de circular fueron brindadas por Gastón Barcenilla, jefe de la zona centro de Vialidad: "Hace un par de semanas que estamos trabajando en lo que es conservación de calles y estamos haciendo bacheo en los lugares que lo requieren y mejoras de banquina, además hay máquinas trabajando desde el Cristo hacia arriba".

Además, contó: "Estamos mejorando la señalización, hay mucho problema de robo con ese tema, año tras año venimos reemplazando. Los trabajos se vienen haciendo desde el hotel hacia abajo". Y añadió: "Siempre desde Vialidad Provincial se deja maquinaria apostada en la zona baja por cualquier motivo, si hay nieve se retira con la pala de la motoniveladora y se le da paso".

Recomendaciones para visitantes

  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad y salud.
  • No conducir bajo los efectos del alcohol.
  • Mantener la limpieza y cuidado del entorno natural.
  • Supervisar a menores en todo momento.

Con esto, el Gobierno busca que el Manzano Histórico "sea disfrutado con seguridad, prevención y cuidado de la salud, honrando el legado sanmartiniano en un entorno protegido para todos".

