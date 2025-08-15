Día del Niño: descuentos y cuotas impulsan las ventas en San Rafael

En la recorrida tradicional por las jugueterías de San Rafael se ve un importante movimiento por la llegada del Día del Niño el próximo 17 de agosto. Las opciones para comprar un juguete son muchas y en cuanto a costos van de los $14.000 hasta los $250.000. Las promociones de los bancos este año han dinamizado la compra, ya que se ofrece de 6 y hasta 12 cuotas; y, tal vez lo más importante, descuentos y reintegros que van de 15 al 40% de la compra, dependiendo el banco con el cual se haga la operación.