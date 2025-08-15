Día del Niño: descuentos y cuotas impulsan las ventas en San Rafael

En la recorrida tradicional por las jugueterías de San Rafael se ve un importante movimiento por la llegada del Día del Niño el próximo 17 de agosto. Las opciones para comprar un juguete son muchas y en cuanto a costos van de los $14.000 hasta los $250.000. Las promociones de los bancos este año han dinamizado la compra, ya que se ofrece de 6 y hasta 12 cuotas; y, tal vez lo más importante, descuentos y reintegros que van de 15 al 40% de la compra, dependiendo el banco con el cual se haga la operación.
Agostina Izaguirre de "Regalame" se refirió al momento previo al Día del Niño: "Bastante movimiento, hace dos semanas ya venimos con bastante movimiento. Está muy de moda lo que es capibara, la bubus, stich, los stich son furor. Además, tenemos muñecas, autitos con batería recargable. Hay productos desde lo más económico en precios que oscilan entre los $14.900 hasta $300.000 según las bicicletas, por ejemplo, los rodados".
Respecto a las formas de pagos, la comerciante comentó: "Contamos con promociones de tarjetas con tres cuotas sin interés, con Banco Nación, un 20% de descuento en seis cuotas y con Naranja, un 25% de descuento en cinco cuotas".
Día del Niño en San Rafael: qué regalos elegir, para conseguir una sonrisa especial
