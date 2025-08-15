Regalos para todos los gustos

Día del Niño: descuentos y cuotas impulsan las ventas en San Rafael

Las jugueterías de San Rafael ofrecen opciones desde $14.000 y beneficios con bancos como Nación y Naranja, con rebajas de hasta el 40%, por el Día del Niño.

Día del Niño en San Rafael.

Día del Niño en San Rafael.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

En la recorrida tradicional por las jugueterías de San Rafael se ve un importante movimiento por la llegada del Día del Niño el próximo 17 de agosto. Las opciones para comprar un juguete son muchas y en cuanto a costos van de los $14.000 hasta los $250.000. Las promociones de los bancos este año han dinamizado la compra, ya que se ofrece de 6 y hasta 12 cuotas; y, tal vez lo más importante, descuentos y reintegros que van de 15 al 40% de la compra, dependiendo el banco con el cual se haga la operación.

Agostina Izaguirre de "Regalame" se refirió al momento previo al Día del Niño: "Bastante movimiento, hace dos semanas ya venimos con bastante movimiento. Está muy de moda lo que es capibara, la bubus, stich, los stich son furor. Además, tenemos muñecas, autitos con batería recargable. Hay productos desde lo más económico en precios que oscilan entre los $14.900 hasta $300.000 según las bicicletas, por ejemplo, los rodados".

Lee además
Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil
Regalos y juguetes

Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil
Francisco y su familia en Tunuyán (gentileza red social Briza Marianetti) video
Un gesto de amor "gigante" el de este pequeño

De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

Respecto a las formas de pagos, la comerciante comentó: "Contamos con promociones de tarjetas con tres cuotas sin interés, con Banco Nación, un 20% de descuento en seis cuotas y con Naranja, un 25% de descuento en cinco cuotas".

Día del Niño en San Rafael: qué regalos elegir, para conseguir una sonrisa especial

Embed - SAN RAFAEL: LAS OPCIONES PARA EL DÍA DEL NIÑO

Temas
Seguí leyendo

Cómo trabajarán los comercios del centro este viernes 15 de agosto

San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

Nuevo espacio para la infancia en San Carlos: llega el "Pueblo Mágico de los Niños"

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Un evento imperdible en Luján para vivir un Día del Niño diferente y lleno de sorpresas

Godoy Cruz celebra el Día del Niño con cinco días de shows, ferias y propuestas solidarias

Las billeteras virtuales impulsan promociones exclusivas para el Día del Niño

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"

LO QUE SE LEE AHORA
Francisco y su familia en Tunuyán (gentileza red social Briza Marianetti) video
Un gesto de amor "gigante" el de este pequeño

De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Te Puede Interesar

Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil
Regalos y juguetes

Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil

Por Sitio Andino Economía
Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso
Polémica internacional

Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso

Por Sofía Pons
El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Por Pablo Segura