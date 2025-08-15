Estudiantes de Santa Rosa brillaron con sus proyectos en la Feria de Ciencias

La Escuela María Luisa Degni de La Dormida fue la anfitriona de una edición más de la Feria de Ciencias en el departamento de Santa Rosa. La propuesta de este año, desde la Dirección General de Escuelas, busca consolidar un circuito ferial que comienza en las aulas y se proyecta en las instancias departamental, provincial y nacional. Bajo el enfoque STEAMsituado —que integra ciencia, arte, matemáticas, ingeniería y tecnología - se alienta a que cada proyecto surja de una inquietud genuina y se enriquezca con el acompañamiento de docentes y la participación de estudiantes -.
image
Proyectos innovadores y creativos en Santa Rosa
Los estudiantes de la institución se convirtieron en protagonistas de un increíble despliegue de proyectos, llenos de innovación y creatividad.