Estudiantes de Santa Rosa brillaron con sus proyectos en la Feria de Ciencias

Feria de Ciencias en Santa Rosa.

La Escuela María Luisa Degni de La Dormida fue la anfitriona de una edición más de la Feria de Ciencias en el departamento de Santa Rosa. La propuesta de este año, desde la Dirección General de Escuelas, busca consolidar un circuito ferial que comienza en las aulas y se proyecta en las instancias departamental, provincial y nacional. Bajo el enfoque STEAMsituado —que integra ciencia, arte, matemáticas, ingeniería y tecnología - se alienta a que cada proyecto surja de una inquietud genuina y se enriquezca con el acompañamiento de docentes y la participación de estudiantes -.

image Proyectos innovadores y creativos en Santa Rosa Los estudiantes de la institución se convirtieron en protagonistas de un increíble despliegue de proyectos, llenos de innovación y creatividad.

Desde complejas maquetas hasta experimentos que desafían la lógica, los trabajos presentados demostraron un profundo compromiso con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

image Cada stand fue una puerta a nuevos conocimientos y descubrimientos. La curiosidad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico fueron los verdaderos motores de esta jornada.

La Intendenta Municipal Flor Destéfanis estuvo presente junto al equipo de Educación del municipio y recorrieron todos los stands mientras los estudiantes les explicaban sus proyectos. Algunos de los proyectos fueron: “Ecorocio”, “Recobio”, “Solagro” y “Acuaverde” quienes obtuvieron altos puntajes y elogios por parte del público presente.