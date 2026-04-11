11 de abril de 2026
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General Alvear

Vuelta de General Alvear: Escudero se quedó con la etapa en Dewey y se define la carrera

Por el Gran Premio Dewey, Iván “el Terrible” Escudero se quedó con el primer puesto en la penúltima etapa de la Vuelta Ciclística de General Alvear, mientras que Mauricio Páez se mantiene en la pelea.

Vuelta de General Alvear: Escudero se quedó con la etapa en Dewey y se define la carrera

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Sin embargo, el otro gran candidato a la clasificación general sigue siendo el tunuyanino Mauricio Páez, quien volvió a subirse al podio este sábado y deja una definición abierta.

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La tercera etapa de la tradicional carrera comenzó a las 15 y tuvo como escenario principal las calles de Dewey, con un recorrido total de 112 kilómetros.

La estrategia fue determinante en una jornada marcada por curvas, cambios de ritmo y un trazado exigente, que buscó desgastar a los líderes de la clasificación, aunque sin lograrlo por completo.

Etapa 3 - Ciclimo - General Alvear
Así fue el recorrido de la etapa 3.

Así fue el recorrido de la etapa 3.

El Gran Premio Dewey quedó en manos de Iván “el Terrible” Escudero, representante de la Municipalidad de San Carlos, con un tiempo neto de 2h 11' 59". Detrás suyo finalizó Mauricio Páez, del equipo Shania Competición, ganador de la etapa disputada en Carmensa. El podio lo completó Maximiliano Priario.

Uno de los datos destacados de la jornada fue la fuga de 13 pedalistas, que llegó a sacar hasta cinco minutos de ventaja sobre el pelotón principal, aunque finalmente no logró sostener la diferencia.

Etapa final de la Vuelta Ciclística de General Alvear: cuándo y dónde será

La etapa decisiva se disputará este domingo 12 de abril en el centro de General Alvear, sobre otro circuito urbano que promete una definición vibrante.

Serán 10 vueltas para completar aproximadamente 114 kilómetros, con paso por avenidas principales como Libertador Norte, Libertador Sur y Alvear Oeste, además de la zona de la Municipalidad.

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