Vuelta de General Alvear: Escudero se quedó con la etapa en Dewey y se define la carrera

Nuevo ganador en la Vuelta Ciclística de General Alvear: se viene la definición
La tercera etapa de la tradicional carrera comenzó a las 15 y tuvo como escenario principal las calles de Dewey, con un recorrido total de 112 kilómetros.
La estrategia fue determinante en una jornada marcada por curvas, cambios de ritmo y un trazado exigente, que buscó desgastar a los líderes de la clasificación, aunque sin lograrlo por completo.
El Gran Premio Dewey quedó en manos de Iván “el Terrible” Escudero, representante de la Municipalidad de San Carlos, con un tiempo neto de 2h 11' 59". Detrás suyo finalizó Mauricio Páez, del equipo Shania Competición,ganador de la etapa disputada en Carmensa. El podio lo completó Maximiliano Priario.
Uno de los datos destacados de la jornada fue la fuga de 13 pedalistas, que llegó a sacar hasta cinco minutos de ventaja sobre el pelotón principal, aunque finalmente no logró sostener la diferencia.
Etapa final de la Vuelta Ciclística de General Alvear: cuándo y dónde será