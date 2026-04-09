Vuelta Ciclística de General Alvear: Iván Escudero se adueño del primer parcial en Bowen

image La primera etapa del Gran Premio VM Plast volvió a mostrar a los candidatos a quedarse con la prueba, en la pugna por comenzar a marcar diferencias desde el arranque de este evento significativo en el sur provincial y justamente Iván "El Terrible" Escudero puso primera en los kilómetros finales y terminó por vencer sin atenuantes y "tirar" su primer grito al cielo con puño apretado en la cálida tarde alvearense.

Con este triunfo, el representante del Municipio de San Carlos comienza mostrar sus cartas de candidato desde el primer palancazo y deberá defender el primer lugar en el clasificador general hasta la etapa final del domingo próximo.

image La segunda etapa de la Vuelta de General Alvear en Carmensa Detrás de Escudero se ubicaron "el flaco" Mauricio Páez (Shania Competición) y Kevin Castro de Biker B. Mañana viernes desde las 15.00 horas se correrá la segunda etapa, que tendrá un recorrido de 106 kilómetros por las calles de Carmensa y se denomina Gran Premio YPF Grupo Squiavone y CECGSAGAL.