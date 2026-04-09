9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Iván Escudero

Vuelta Ciclística de General Alvear: Iván Escudero se adueño del primer parcial en Bowen

El ciclista que representa a la Municipalidad de San Carlos Iván Escudero triunfó este jueves en la etapa 1 de la XXVl Vuelta Ciclística de General Alvear.

image
Por Pablo Marcelo Pérez

El ciclista que defiende los colores de la Municipalidad de San Carlos Iván Escudero triunfó esta tarde en el primer parcial de la XXVl Vuelta Ciclística de General Alvear tras recorrer 104 kilómetros y emplear un tiempo neto de 2h 19´58" uniendo la Ciudad capital con el distrito de Bowen, donde le bajaron la bandera a cuadros en primer lugar al experimentado pedalista cordobés.

image

La primera etapa del Gran Premio VM Plast volvió a mostrar a los candidatos a quedarse con la prueba, en la pugna por comenzar a marcar diferencias desde el arranque de este evento significativo en el sur provincial y justamente Iván "El Terrible" Escudero puso primera en los kilómetros finales y terminó por vencer sin atenuantes y "tirar" su primer grito al cielo con puño apretado en la cálida tarde alvearense.

Lee además
Las Leoncitas golearon a Canadá y la mendocina Luciana Peralta dijo presente en el marcador.

Argentina, con presencia mendocina, aplastó 8-1 a Canadá en el Panamericano de hockey

El árbitro Cristian Navarro hará historia al representar a Mendoza en el Mundial 2026.

Histórico: Cristian Navarro será el primer árbitro mendocino en un Mundial de la FIFA

Con este triunfo, el representante del Municipio de San Carlos comienza mostrar sus cartas de candidato desde el primer palancazo y deberá defender el primer lugar en el clasificador general hasta la etapa final del domingo próximo.

image

La segunda etapa de la Vuelta de General Alvear en Carmensa

Detrás de Escudero se ubicaron "el flaco" Mauricio Páez (Shania Competición) y Kevin Castro de Biker B. Mañana viernes desde las 15.00 horas se correrá la segunda etapa, que tendrá un recorrido de 106 kilómetros por las calles de Carmensa y se denomina Gran Premio YPF Grupo Squiavone y CECGSAGAL.

Temas
Seguí leyendo

¡Ahí van, ellos son! Tomás Moyano se quedó con el Prólogo en la Vuelta de Alvear

Tensión total en Alpine por una disputa interna que puede cambiar el control del equipo

La AFA habilita el regreso del público visitante en partidos puntuales del ascenso ¿Cuáles son?

Mirá el resumen: River resistió con uno menos y sumó un punto valioso en la Sudamericana

La Araña picó en el Camp Nou: Atlético venció 2-0 y sueña con las semis

La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

Frenan la salida de Julián Álvarez con una frase que sacude Europa

Fran Cerúndolo se despidió en Montecarlo ante el 50 del mundo y ya piensa en lo que viene

LO QUE SE LEE AHORA
Tomás Moyano lidera la Vuelta de Alvear tras imponerse en el prólogo ante un gran marco de público. video

¡Ahí van, ellos son! Tomás Moyano se quedó con el Prólogo en la Vuelta de Alvear

Las Más Leídas

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Importante despliegue policial en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. 

Masivos allanamientos: detuvieron a un menor por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz

La Cámara Baja sancionó los cambios a la ley que regía desde 2010. video

El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

Luto en Game of Throne: murió un querido actor a los 35 años tras un dura enfermedad