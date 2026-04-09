Moyano golpeó primero en la Vuelta de Alvear y ya se vive una edición a pura intensidad en el Sur mendocino

La 26° Vuelta de Ciclismo de General Alvear comenzó con todo y tuvo un arranque que combinó alto nivel deportivo y un gran acompañamiento de la gente, que se acercó en buen número al circuito céntrico. En ese contexto, Tomás Moyano (Shania Competición) se quedó con el prólogo y se convirtió en el primer líder de la competencia.
El podio lo completaron el local Diego Caparroz (Bike Pro), que hizo valer su conocimiento del terreno, y José Velardez (Shania Competición), confirmando el gran momento del equipo.
Desde el inicio, la carrera mostró que será exigente. Moyano impuso ritmo y precisión, logrando una diferencia clave en un circuito técnico que no permitió errores.
El dato fuerte: Shania Competición metió dos corredores en el podio, lo que lo posiciona como uno de los equipos a vencer. En tanto, Caparroz sostuvo el protagonismo local, alentado por un público que respondió y acompañó el espectáculo.
El ambiente fue uno de los puntos altos de la jornada, con vecinos y fanáticos del ciclismo que le dieron color, ruido y clima de competencia grande a la apertura.
Tomás Moyano ganó el prólogo de la Vuelta de Alvear y arrancó como líder en una jornada con gran marco de público. Lo siguieron Diego Caparroz y José Velardez. Desde hoy se vienen etapas clave en el sur mendocino con acción desde las 15:00. #Ciclismo#Mendoza Lucio… pic.twitter.com/AQW1pHuKXj
Recorrido entre ciudad y Bowen (dos pasadas) – 104 km
Viernes 10/04 – 15:00 hs
Segunda etapa – Gran Premio YPF Grupo Squiavone y CECSAGAL
Trazado de 106 km
Sábado 11/04 – 15:00 hs
Tercera etapa – Gran Premio Dewey
Circuito en tres vueltas – 112 km
Domingo 12/04 – 15:00 hs
Cuarta etapa – Gran Premio Municipalidad de General Alvear
Circuito céntrico – 114 km
En todas las etapas, la concentración será a las 14:30 hs
Una Vuelta que crece y reafirma su lugar en Mendoza
La Vuelta de Alvear sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del ciclismo regional. La presencia de equipos de distintos puntos del país, sumado al acompañamiento del público, refuerza su crecimiento.
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Preguntas claves de la Vuelta de Alvear
Quién ganó el prólogo de la Vuelta de Alvear 2026
Tomás Moyano del equipo Shania Competición
Cómo quedó el podio del prólogo
Moyano primero, Diego Caparroz segundo y José Velardez tercero
Qué rol tuvo el público en el inicio
Hubo gran acompañamiento que le dio clima y color a la competencia
Cuándo se corren las próximas etapas
Del jueves al domingo desde las 15:00 con concentración a las 14:30