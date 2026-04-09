Moyano golpeó primero en la Vuelta de Alvear y ya se vive una edición a pura intensidad en el Sur mendocino

Tomás Moyano lidera la Vuelta de Alvear tras imponerse en el prólogo ante un gran marco de público.

La 26° Vuelta de Ciclismo de General Alvear comenzó con todo y tuvo un arranque que combinó alto nivel deportivo y un gran acompañamiento de la gente , que se acercó en buen número al circuito céntrico. En ese contexto, Tomás Moyano (Shania Competición) se quedó con el prólogo y se convirtió en el primer líder de la competencia.

El podio lo completaron el local Diego Caparroz (Bike Pro) , que hizo valer su conocimiento del terreno, y José Velardez (Shania Competición) , confirmando el gran momento del equipo.

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ

General Alvear se encolumna por la autonomía y abre el debate por la reducción de concejales

Desde el inicio, la carrera mostró que será exigente. Moyano impuso ritmo y precisión , logrando una diferencia clave en un circuito técnico que no permitió errores.

El dato fuerte: Shania Competición metió dos corredores en el podio , lo que lo posiciona como uno de los equipos a vencer. En tanto, Caparroz sostuvo el protagonismo local , alentado por un público que respondió y acompañó el espectáculo.

El ambiente fue uno de los puntos altos de la jornada, con vecinos y fanáticos del ciclismo que le dieron color, ruido y clima de competencia grande a la apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2042217706275918158&partner=&hide_thread=false Tomás Moyano ganó el prólogo de la Vuelta de Alvear y arrancó como líder en una jornada con gran marco de público. Lo siguieron Diego Caparroz y José Velardez. Desde hoy se vienen etapas clave en el sur mendocino con acción desde las 15:00. #Ciclismo #Mendoza

Lucio… pic.twitter.com/AQW1pHuKXj — Sebastián Colucci (@MSColucci) April 9, 2026

Horarios y etapas que vienen en la Vuelta de Alvear

Tras el prólogo, la competencia entra en su fase más exigente con cuatro etapas que recorrerán distintos distritos del departamento:

Jueves 9/04 – 15:00 hs

‍Primera etapa – Gran Premio VM Plast

Recorrido entre ciudad y Bowen (dos pasadas) – 104 km

Viernes 10/04 – 15:00 hs

‍Segunda etapa – Gran Premio YPF Grupo Squiavone y CECSAGAL

Trazado de 106 km

Sábado 11/04 – 15:00 hs

‍Tercera etapa – Gran Premio Dewey

Circuito en tres vueltas – 112 km

Domingo 12/04 – 15:00 hs

Cuarta etapa – Gran Premio Municipalidad de General Alvear

Circuito céntrico – 114 km

En todas las etapas, la concentración será a las 14:30 hs

Una Vuelta que crece y reafirma su lugar en Mendoza

La Vuelta de Alvear sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del ciclismo regional. La presencia de equipos de distintos puntos del país, sumado al acompañamiento del público, refuerza su crecimiento.

Medios Adinos con la Vuelta de Alvear

Embed - COMIENZA LA VUELTA CICLÍSTICA CON UNA TRANSMISIÓN HISTÓRICA

Así se vivió la previa de la Vuelta de Alvear

Embed - VUELTA DE ALVEAR: EL PRÓLOGO ESTA NOCHE EN EL ACCESO SUR

Preguntas claves de la Vuelta de Alvear

Quién ganó el prólogo de la Vuelta de Alvear 2026

Tomás Moyano del equipo Shania Competición

Cómo quedó el podio del prólogo

Moyano primero, Diego Caparroz segundo y José Velardez tercero

Qué rol tuvo el público en el inicio

Hubo gran acompañamiento que le dio clima y color a la competencia

Cuándo se corren las próximas etapas

Del jueves al domingo desde las 15:00 con concentración a las 14:30

Fuente fotos: Lucio Aguirre gentileza.