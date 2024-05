Videos: así fue la emotiva despedida de un grande del pádel argentino, Fernando Belasteguín

Que nadie me despierte de ese abrazo! No podía tener mejor final mi último torneo en Muchas gracias Gato Tello por ayudarme a vivir esto! pic.twitter.com/GI6MmpoPM1

Una vez finalizado el encuentro, la gente le dio su merecida ovación al mejor jugador de la historia. Además, sus rivales tomaron el micrófono y le dedicaron unas palabras. "Bela es el pádel. Para mi sigue siendo el mejor. Tuve la suerte de compartir la pista con él y vivir el día a día. Aprendí muchísimo. Cuando entré a la cancha me temblaban las piernas", comentó Tapia.

Embed

Luego fue el turno del español Coello, quien señaló: "Siempre deseé competir y jugar con él. Conocí el pádel y era el número uno, y a día de hoy sigue siendo esa leyenda viva que da guerra y nos hace pelear hasta el máximo. Sabíamos que podíamos perder tranquilamente, con lo cual eso dice lo que es: una persona increíble".

Belasteguin retiro 05.jpeg Foto: Walter Puebla exclusivo para Sitio Andino

La palabra de Fernando Belasteguín, en su despedida del pádel en Argentina

Finalmente, Belasteguín tomó la palabra y, entre lágrimas, soltó: "Cuando empecé, los número uno eran Lasaigues y Gattiker, una pareja que nos enseñó mucho a los que veníamos de atrás. Hoy me voy en mi último torneo en Argentina, con la casualidad de que yo debuté acá en Mar del Plata, en febrero de 1995".

Belasteguin retiro 03.jpeg Foto: Walter Puebla exclusivo para Sitio Andino

"Estos dos (Tapia y Coello) son unos fenómenos y yo solo los tuve que acompañar. De no ser por ellos, hubiera sido imposible tener un final como el que tuve. Me voy con una tranquilidad muy grande, aunque sé que el domingo el torneo me quiere hacer un homenaje. Voy a estar acá y hablaré con todos, pero hoy me voy feliz. Parece que fue un cuento poder jugar mi último partido en Argentina con Arturo y Agustín, que no solamente los quiero yo, los quiere toda mi familia. Me voy muy contento", cerró el múltiple campeón.

Embed

" No cambiaría nada, ni los aciertos ni los errores que tuve en mi carrera. Yo creo que las decisiones que tomé a lo largo de mi vida profesional siempre fueron pensadas. Tampoco cambiaría tener 20 años menos para poder aprovechar las posibilidades económicas que hoy te da el deporte. Me quedo tranquilo y disfruto muchísimo el momento. Arranqué en un pádel profesional y ahora es otro totalmente distinto. Estoy muy feliz de ver dónde está. Nunca jugué por plata, si no por ganar torneos. Es lo que me alimentó por muchísimas épocas y es lo que me alimenta hoy. En el fondo sigo yendo a entrenar porque sigo teniendo esa pequeña esperanza", señaló más tarde en la conferencia de prensa.

Fuente: Diario Olé