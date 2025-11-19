Murales mundialistas vandalizados: mensajes contra Claudio Tapia tras el caos en Madryn

Murales de la Selección argentina fueron intervenidos con mensajes contra Claudio Tapia.

La eliminación del Club Deportivo Morón en el Reducido desencadenó una ola de murales mundialistas vandalizados en el Oeste del Gran Buenos Aires. Las pintadas, dirigidas contra Claudio Tapia, expresan el enojo tras un partido cargado de polémicas arbitrales y tensión en la Primera Nacional.

Vandalismo en murales mundialistas y mensajes contra Claudio Tapia La madrugada posterior a la caída del Gallo ante Deportivo Madryn dejó escenas impactantes: murales de la Selección argentina, con figuras como Lionel Messi y Dibu Martínez, aparecieron vandalizados con frases como “Chiqui mafia”, “Toviggino delincuentes”, “Corrupto” y “Morón no olvida”.

La bronca se encendió por una serie plagada de fallos arbitrales cuestionados, una expulsión polémica y una batalla campal denunciada por jugadores y cuerpo técnico de Morón. La intervención de los murales —símbolos del orgullo nacional tras Qatar 2022— agregó un componente simbólico fuerte al malestar.

Las pintadas en Moron contra Tapia y la AFA. Al menos cuatro murales de la Selección fueron vandalizados en las últimas horas. Voló todo por el aire. pic.twitter.com/Wx3xBhm9bt — Pablo Gravellone (@gravep) November 19, 2025 Reacción en el Oeste y continuidad del Reducido de la Primera Nacional Los ataques se registraron en puntos emblemáticos de Morón, Castelar y Haedo, donde los murales eran espacios de homenaje. La viralización de las imágenes en redes expuso un rechazo creciente hacia la dirigencia de la AFA y hacia Chiqui Tapia.

Mientras tanto, el Reducido sigue: Deportivo Madryn disputará la final por el ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto, con la ida programada para el sábado 22 de noviembre a las 21.15.