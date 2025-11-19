Murales mundialistas vandalizados: mensajes contra Claudio Tapia tras el caos en Madryn

La eliminación del Club Deportivo Morón en el Reducido desencadenó una ola de murales mundialistas vandalizados en el Oeste del Gran Buenos Aires. Las pintadas, dirigidas contra Claudio Tapia, expresan el enojo tras un partido cargado de polémicas arbitrales y tensión en la Primera Nacional.
Vandalismo en murales mundialistas y mensajes contra Claudio Tapia
La madrugada posterior a la caída del Gallo ante Deportivo Madryn dejó escenas impactantes: murales de la Selección argentina, con figuras como Lionel Messi y Dibu Martínez, aparecieron vandalizados con frases como “Chiqui mafia”, “Toviggino delincuentes”, “Corrupto” y “Morón no olvida”.
La bronca se encendió por una serie plagada de fallos arbitrales cuestionados, una expulsión polémica y una batalla campal denunciada por jugadores y cuerpo técnico de Morón. La intervención de los murales —símbolos del orgullo nacional tras Qatar 2022— agregó un componente simbólico fuerte al malestar.