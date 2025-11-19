19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
conflicto

Murales mundialistas vandalizados: mensajes contra Claudio Tapia tras el caos en Madryn

Tras la caída del Club Deportivo Morón aparecieron murales mundialistas vandalizados con frases contra Claudio Tapia y la AFA. Mirá lo que pasó.

Murales de la Selección argentina fueron intervenidos con mensajes contra Claudio Tapia.

Murales de la Selección argentina fueron intervenidos con mensajes contra Claudio Tapia.

Por Sitio Andino Deportes

La eliminación del Club Deportivo Morón en el Reducido desencadenó una ola de murales mundialistas vandalizados en el Oeste del Gran Buenos Aires. Las pintadas, dirigidas contra Claudio Tapia, expresan el enojo tras un partido cargado de polémicas arbitrales y tensión en la Primera Nacional.

Vandalismo en murales mundialistas y mensajes contra Claudio Tapia

La madrugada posterior a la caída del Gallo ante Deportivo Madryn dejó escenas impactantes: murales de la Selección argentina, con figuras como Lionel Messi y Dibu Martínez, aparecieron vandalizados con frases como “Chiqui mafia”, “Toviggino delincuentes”, “Corrupto” y “Morón no olvida”.

Lee además
La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.
automovilismo

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto
El Judo local tiene su gran reunión.
polideportivo

El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

La bronca se encendió por una serie plagada de fallos arbitrales cuestionados, una expulsión polémica y una batalla campal denunciada por jugadores y cuerpo técnico de Morón. La intervención de los murales —símbolos del orgullo nacional tras Qatar 2022— agregó un componente simbólico fuerte al malestar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/1991090427538153740&partner=&hide_thread=false

Reacción en el Oeste y continuidad del Reducido de la Primera Nacional

Los ataques se registraron en puntos emblemáticos de Morón, Castelar y Haedo, donde los murales eran espacios de homenaje. La viralización de las imágenes en redes expuso un rechazo creciente hacia la dirigencia de la AFA y hacia Chiqui Tapia.

Mientras tanto, el Reducido sigue: Deportivo Madryn disputará la final por el ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto, con la ida programada para el sábado 22 de noviembre a las 21.15.

Temas
Seguí leyendo

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Finalíssima 2026: Luis de la Fuente habló del duelo con Argentina y dejó una frase que ilusiona a España

Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA

Mundial 2026: Panamá, Haití y Curazao lograron una clasificación histórica al Mundial 2026

Épico final en el motociclismo nacional en San Juan: Mariano Villalobos ganó la carrera empujando su moto

Un equipo de San Rafael obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Rafting disputado en Aluminé

LO QUE SE LEE AHORA
Una figura del Tomba rescindió tras el descenso y dejó un vacío deportivo enorme.
mala fortuna

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio
Preocupación por más de 300 contagios de Covid-19 en una semana.
Alerta nacional

Rebrote de Covid en una localidad argentina despierta alarmas en el país y recomiendan uso de barbijo

Por Sitio Andino Sociedad
Jubilados y pensionados de Mendoza se manifestaron en la sede del PAMI.
Ronda N° 91

El reclamo de jubilados por la devolución de medicamentos tomó protagonismo en Mendoza

Por Celeste Funes