El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

El tatami mendocino se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. Este sábado 22 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 22:00, el Estadio Cubierto Salvador Bonano, del Andes Talleres Sport Club, será escenario del XVIII Torneo Abierto de Judo, uno de los eventos más convocantes del calendario regional.
Con más de una década y media de trayectoria, el torneo no solo reúne a los principales exponentes locales, sino que este año recibirá delegaciones de toda la región cuyana —San Juan, San Luis y La Rioja—, además de equipos provenientes de otras provincias y diferentes latitudes del país, fortaleciendo el crecimiento del judo formativo y competitivo.
Combates de Judo de alto nivel y un clima deportivo único
La organización anticipa una jornada cargada de acción, con tatamis repletos y categorías para todas las edades y niveles. Desde infantiles hasta veteranos, pasando por los segmentos más competitivos, se espera un nivel técnico muy alto y duelos que prometen ser vibrantes.
Un escenario preparado para recibir a cientos de participantes
El Estadio Cubierto Salvador Bonano, casa del Andes Talleres Sport Club, volverá a vestirse de gala para recibir a los cientos de judocas y familias que colmarán las tribunas. La logística del evento cuenta con la fiscalización oficial de la Federación Mendocina de Judo, lo que garantiza un reglamento claro, arbitraje profesional y una estructura acorde a eventos de carácter regional.
Inscripciones y contacto
La inscripción se encuentra abierta y los interesados pueden comunicarse con:
261 5617113 (Néstor Tejerina)
Fiscaliza: Federación Mendocina de Judo
Un clásico del calendario
Con su edición número XVIII, el Torneo Abierto de Judo de Talleres se consolida como un clásico cuyano y uno de los puntos de encuentro más importantes del judo argentino. La combinación de gran convocatoria, competencia de alto nivel y el ambiente familiar característico del judo hacen de esta jornada una cita imperdible.