19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

El gran torneo de Judo reunirá delegaciones cuyanas y de varias provincias en una jornada con combates de alto nivel en Andes Talleres. Mirá lo que se viene.

El Judo local tiene su gran reunión.

El Judo local tiene su gran reunión.

 Por Martín Sebastián Colucci

El tatami mendocino se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. Este sábado 22 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 22:00, el Estadio Cubierto Salvador Bonano, del Andes Talleres Sport Club, será escenario del XVIII Torneo Abierto de Judo, uno de los eventos más convocantes del calendario regional.

Con más de una década y media de trayectoria, el torneo no solo reúne a los principales exponentes locales, sino que este año recibirá delegaciones de toda la región cuyana —San Juan, San Luis y La Rioja—, además de equipos provenientes de otras provincias y diferentes latitudes del país, fortaleciendo el crecimiento del judo formativo y competitivo.

Lee además
La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para una fecha decisiva del campeonato.
automovilismo

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto
Una figura del Tomba rescindió tras el descenso y dejó un vacío deportivo enorme.
mala fortuna

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Combates de Judo de alto nivel y un clima deportivo único

La organización anticipa una jornada cargada de acción, con tatamis repletos y categorías para todas las edades y niveles. Desde infantiles hasta veteranos, pasando por los segmentos más competitivos, se espera un nivel técnico muy alto y duelos que prometen ser vibrantes.

Un escenario preparado para recibir a cientos de participantes

El Estadio Cubierto Salvador Bonano, casa del Andes Talleres Sport Club, volverá a vestirse de gala para recibir a los cientos de judocas y familias que colmarán las tribunas. La logística del evento cuenta con la fiscalización oficial de la Federación Mendocina de Judo, lo que garantiza un reglamento claro, arbitraje profesional y una estructura acorde a eventos de carácter regional.

Inscripciones y contacto

La inscripción se encuentra abierta y los interesados pueden comunicarse con:

261 5617113 (Néstor Tejerina)

Fiscaliza: Federación Mendocina de Judo

Un clásico del calendario

Con su edición número XVIII, el Torneo Abierto de Judo de Talleres se consolida como un clásico cuyano y uno de los puntos de encuentro más importantes del judo argentino. La combinación de gran convocatoria, competencia de alto nivel y el ambiente familiar característico del judo hacen de esta jornada una cita imperdible.

Temas
Seguí leyendo

Finalíssima 2026: Luis de la Fuente habló del duelo con Argentina y dejó una frase que ilusiona a España

Ranking FIFA 2025: así quedó la clasificación completa antes del sorteo del Mundial 2026

Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA

Mundial 2026: Panamá, Haití y Curazao lograron una clasificación histórica al Mundial 2026

Épico final en el motociclismo nacional en San Juan: Mariano Villalobos ganó la carrera empujando su moto

Un equipo de San Rafael obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Rafting disputado en Aluminé

Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

LO QUE SE LEE AHORA
Una figura del Tomba rescindió tras el descenso y dejó un vacío deportivo enorme.
mala fortuna

La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Te Puede Interesar

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Por Sitio Andino Política
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Por Cecilia Zabala