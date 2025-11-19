El XVIII Torneo Abierto de Judo promete una jornada histórica en Mendoza

El tatami mendocino se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. Este sábado 22 de noviembre , desde las 8:00 hasta las 22:00 , el Estadio Cubierto Salvador Bonano , del Andes Talleres Sport Club , será escenario del XVIII Torneo Abierto de Judo , uno de los eventos más convocantes del calendario regional.

Con más de una década y media de trayectoria, el torneo no solo reúne a los principales exponentes locales, sino que este año recibirá delegaciones de toda la región cuyana —San Juan, San Luis y La Rioja—, además de equipos provenientes de otras provincias y diferentes latitudes del país , fortaleciendo el crecimiento del judo formativo y competitivo.

mala fortuna La figura que abandonó a Godoy Cruz tras el descenso: rescisión inesperada y futuro incierto en Mendoza

automovilismo Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto

La organización anticipa una jornada cargada de acción , con tatamis repletos y categorías para todas las edades y niveles. Desde infantiles hasta veteranos, pasando por los segmentos más competitivos, se espera un nivel técnico muy alto y duelos que prometen ser vibrantes.

Los entrenadores destacan que este torneo es clave para medir rendimientos , ajustar estrategias y foguear a los atletas de cara al calendario nacional. Muchos judocas llegan con roce de competencias federativas, lo que asegura combates intensos, dinámicos y de gran nivel técnico .

Un escenario preparado para recibir a cientos de participantes

El Estadio Cubierto Salvador Bonano, casa del Andes Talleres Sport Club, volverá a vestirse de gala para recibir a los cientos de judocas y familias que colmarán las tribunas. La logística del evento cuenta con la fiscalización oficial de la Federación Mendocina de Judo, lo que garantiza un reglamento claro, arbitraje profesional y una estructura acorde a eventos de carácter regional.

Inscripciones y contacto

La inscripción se encuentra abierta y los interesados pueden comunicarse con:

261 5617113 (Néstor Tejerina)

Fiscaliza: Federación Mendocina de Judo

Un clásico del calendario

Con su edición número XVIII, el Torneo Abierto de Judo de Talleres se consolida como un clásico cuyano y uno de los puntos de encuentro más importantes del judo argentino. La combinación de gran convocatoria, competencia de alto nivel y el ambiente familiar característico del judo hacen de esta jornada una cita imperdible.