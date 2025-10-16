Mundial Sub-20: la frase de Diego Placente tras eliminar a Colombia que ilusiona a Argentina

Diego Placente destacó el esfuerzo y la madurez de sus jugadores.

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Diego Placente, se mostró conforme tras la clasificación a la final del Mundial Sub-20 en Chile. Después del triunfo por 1-0 ante Colombia, con gol de Mateo Silvetti, remarcó que el partido fue “dificilísimo”, pero aseguró que la Argentina fue “justa ganadora” y ya piensa en Marruecos.

Diego Placente valoró la reacción de Argentina en el segundo tiempo El DT argentino reconoció que el primer tiempo fue complicado y que a su equipo le costó encontrar espacios. Sin embargo, destacó que en la segunda mitad lograron “mucho más juego” y dejaron de quedar mal parados en defensa. “Colombia bajó la intensidad y ahí encontramos nuestro momento”, explicó el técnico.

Placente también reveló que hizo ajustes tácticos en el entretiempo, resaltando la capacidad de sus jugadores para adaptarse a distintos esquemas. “Eso me soluciona muchas cosas”, señaló con alivio, poniendo en valor la versatilidad de un plantel que llega a la final invicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaFutbol/status/1978663451468636581&partner=&hide_thread=false VIDEO | Diego Placente tras avanzar a la final del Mundial Sub 20: “El fútbol argentino de juveniles es competitivo”. https://t.co/toFL9xnYOa pic.twitter.com/BWiR6FiE06 — PrensaFútbol (@PrensaFutbol) October 16, 2025 El DT elogió a Prestianni y a los delanteros de la Selección de fútbol de Argentina Entre las individualidades, Placente destacó el nivel del extremo Gianluca Prestianni, quien ingresó en el segundo tiempo y fue clave en la generación de juego. “Está mucho más maduro, siempre tuvo condiciones y supo esperar su momento”, expresó sobre el juvenil del Benfica.

Además, valoró la entrega de Ian Subiabre y Mateo Silvetti, quienes se reparten la titularidad en el ataque. “A veces juegan desde el arranque y a veces no, pero siempre dan el 100%”, señaló. De cara a la final del domingo ante Marruecos, el DT pidió mantener la calma y aislar al grupo de la presión externa: “Mientras más aislados estén los chicos, mejor para nosotros”.