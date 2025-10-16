16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
va por más

Mundial Sub-20: la frase de Diego Placente tras eliminar a Colombia que ilusiona a Argentina

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Diego Placente, habló del triunfo ante Colombia en Chile. Repasá lo que dijo.

Diego Placente destacó el esfuerzo y la madurez de sus jugadores.

Diego Placente destacó el esfuerzo y la madurez de sus jugadores.

Por Sitio Andino Deportes

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Diego Placente, se mostró conforme tras la clasificación a la final del Mundial Sub-20 en Chile. Después del triunfo por 1-0 ante Colombia, con gol de Mateo Silvetti, remarcó que el partido fue “dificilísimo”, pero aseguró que la Argentina fue “justa ganadora” y ya piensa en Marruecos.

Diego Placente valoró la reacción de Argentina en el segundo tiempo

El DT argentino reconoció que el primer tiempo fue complicado y que a su equipo le costó encontrar espacios. Sin embargo, destacó que en la segunda mitad lograron “mucho más juego” y dejaron de quedar mal parados en defensa. “Colombia bajó la intensidad y ahí encontramos nuestro momento”, explicó el técnico.

Lee además
Diego Placente celebró el triunfo de la Selección y ya piensa en Colombia.  

La Selección Sub 20 venció a México y va por Colombia: la ilusión de Placente y sus jugadores en el Mundial
El Seleccionado quiere avanzar en el Mundial Sub 20.
Vamos los pibes

Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

Placente también reveló que hizo ajustes tácticos en el entretiempo, resaltando la capacidad de sus jugadores para adaptarse a distintos esquemas. “Eso me soluciona muchas cosas”, señaló con alivio, poniendo en valor la versatilidad de un plantel que llega a la final invicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaFutbol/status/1978663451468636581&partner=&hide_thread=false

El DT elogió a Prestianni y a los delanteros de la Selección de fútbol de Argentina

Entre las individualidades, Placente destacó el nivel del extremo Gianluca Prestianni, quien ingresó en el segundo tiempo y fue clave en la generación de juego. “Está mucho más maduro, siempre tuvo condiciones y supo esperar su momento”, expresó sobre el juvenil del Benfica.

Además, valoró la entrega de Ian Subiabre y Mateo Silvetti, quienes se reparten la titularidad en el ataque. “A veces juegan desde el arranque y a veces no, pero siempre dan el 100%”, señaló.

De cara a la final del domingo ante Marruecos, el DT pidió mantener la calma y aislar al grupo de la presión externa: “Mientras más aislados estén los chicos, mejor para nosotros”.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz en crisis: un triunfo en 6 meses, el peso del descenso y cuántos puntos necesita para salvarse

Argentina Open de tenis 2026: qué grandes figuras se presentan en el país

Calendario del Gran Premio de Estados Unidos 2025: con Franco Colapinto, días, horarios y TV en vivo

Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos

Malargüe sale a la cancha con tres equipos en el Torneo Regional

¡Vamos los pibes! La selección Argentina sub-20 está en la Final del Mundo

Nacional A balonmano: UNCuyo y Maipú arrancaron con derrotas en Córdoba

Gran expectativa en el boxeo local por la disputa del "Cuna de Campeones IV" en el Polimeni

LO QUE SE LEE AHORA
La Argentina Sub-20 busca otra estrella en el Mundial Sub 20 en Chile.
El detalle completo

Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos

Las Más Leídas

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Te Puede Interesar

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Por Cecilia Zabala
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Por Natalia Mantineo
El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto
Recesión

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Por Marcelo López Álvarez