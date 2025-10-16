16 de octubre de 2025
Neymar y Franco Colapinto protagonizan la presentación del Alpine con los nuevos colores para la Fórmula 1

La escudería francesa mostró su monoplaza renovado para el GP de Estados Unidos.

El Alpine de Franco Colapinto tendrá detalles en amarillo durante la gira americana.

El equipo Alpine de Fórmula 1 sorprendió con una campaña publicitaria inédita: presentó sus nuevos colores para el Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto y Neymar como protagonistas. El piloto argentino y el astro brasileño compartieron un video en el que la escudería francesa mostró cómo lucirá el monoplaza en Austin con el apoyo de una empresa argentina.

Un video con Neymar, Franco Colapinto y un guiño a la Argentina

En la publicidad, Colapinto participa de una carrera contra distintos vehículos de Mercado Libre, uno de sus grandes patrocinadores. Cuando parecía que el argentino iba a quedarse con el triunfo, aparece un avión de la empresa fundada por Marcos Galperín para superarlo en la última recta.

El clip finaliza con Colapinto observando el monoplaza decorado con detalles amarillos en el alerón y la parte trasera, antes de exclamar: “Quedó flama, ¿no?”.

Los nuevos colores del Alpine en la gira americana

Los detalles en amarillo acompañarán a Alpine no solo en Austin, sino también en los Grandes Premios de México y Brasil, como parte de la gira americana de la Fórmula 1. El objetivo es potenciar la visibilidad de la marca con figuras globales como Neymar y la proyección regional que aporta Colapinto.

El Circuito de las Américas será el primer escenario en el que el piloto argentino utilizará este diseño especial, en un fin de semana donde busca sus primeros puntos de la temporada.

