Neymar y Franco Colapinto protagonizan la presentación del Alpine con los nuevos colores para la Fórmula 1
La escudería francesa mostró su monoplaza renovado para el GP de Estados Unidos. Mirá lo que se viene para Franco Colapinto.
El Alpine de Franco Colapinto tendrá detalles en amarillo durante la gira americana.
El equipo Alpine de Fórmula 1 sorprendió con una campaña publicitaria inédita: presentó sus nuevos colores para el Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto y Neymar como protagonistas. El piloto argentino y el astro brasileño compartieron un video en el que la escudería francesa mostró cómo lucirá el monoplaza en Austin con el apoyo de una empresa argentina.
Un video con Neymar, Franco Colapinto y un guiño a la Argentina
En la publicidad, Colapinto participa de una carrera contra distintos vehículos de Mercado Libre, uno de sus grandes patrocinadores. Cuando parecía que el argentino iba a quedarse con el triunfo, aparece un avión de la empresa fundada por Marcos Galperín para superarlo en la última recta.