Mundial 2026: Scaloni respira y recupera a Cuti Romero y Julián Álvarez para la Selección

Cristian Romero y Julián Álvarez volvieron a entrenarse con normalidad junto al plantel de la Selección Argentina y le dieron tranquilidad a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

Cristian Cuti Romero y Julián Álvarez recibieron el alta médica definitiva y ya trabajan a la par del plantel de la Selección Argentina en Kansas, Estados Unidos. La noticia representa un enorme alivio para Lionel Scaloni de cara al inicio del Mundial 2026 , ya que ambos futbolistas son piezas fundamentales dentro de la estructura campeona del mundo. El cuerpo técnico confirmó que respondieron de manera óptima a las máximas exigencias físicas y quedaron nuevamente a disposición.

Ambos jugadores ya entrenan con normalidad y están disponibles para Lionel Scaloni. La AFA confirmó oficialmente que tanto Romero como Álvarez completaron toda la práctica junto al grupo y evolucionaron favorablemente de sus respectivas lesiones.

La tranquilidad finalmente llegó al búnker argentino en Estados Unidos. Luego de varios días de incertidumbre y trabajos diferenciados, la Selección Argentina recuperó a dos de sus futbolistas más importantes. A través de un comunicado oficial, la AFA informó: “Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante”.

La noticia impacta directamente en la planificación de Lionel Scaloni, que durante las últimas semanas siguió de cerca la evolución física de ambos futbolistas. Especialmente en el caso de Romero, cuya lesión había generado una fuerte preocupación por tratarse de un problema ligamentario en la rodilla derecha.

El entrenador argentino considera al defensor del Tottenham como una pieza esencial dentro del funcionamiento defensivo del equipo. Su liderazgo, personalidad y agresividad para marcar son aspectos que la Albiceleste necesita recuperar pensando en la máxima cita internacional.

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Qué lesión tuvo Cuti Romero y cómo fue su recuperación

El defensor sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha en abril y realizó parte de su recuperación en Córdoba y Ezeiza.

El panorama de Cristian Romero había sido el más delicado. El marcador central se lesionó el pasado 12 de abril durante un encuentro del Tottenham frente al Sunderland. En aquella jugada, el cordobés chocó accidentalmente con el arquero Antonín Kinsky y con el delantero Brian Brobbey, situación que lo obligó a abandonar el campo de juego visiblemente dolorido y entre lágrimas.

Los estudios médicos confirmaron una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, una dolencia que encendió las alarmas tanto en Inglaterra como en la Selección Argentina.

A partir de allí comenzó un intenso proceso de recuperación que incluyó tratamiento específico, sesiones de fisioterapia y trabajos físicos progresivos. Romero incluso viajó a Córdoba para continuar con parte de la rehabilitación antes de completar la etapa final en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La respuesta física terminó siendo positiva y el defensor superó satisfactoriamente las pruebas de máxima intensidad. Según trascendió desde el cuerpo técnico, la rodilla respondió “al 100%”, motivo por el cual Scaloni ya lo considera disponible para volver a sumar minutos.

La recuperación del zaguero también representa una mejora anímica para el plantel argentino, que lo considera uno de los grandes referentes del ciclo.

Qué pasó con Julián Álvarez y cuándo vuelve a jugar

El delantero dejó atrás un severo esguince de tobillo y ya trabaja sin limitaciones físicas. En el caso de Julián Álvarez, la preocupación estaba centrada en el tobillo izquierdo. El delantero sufrió un fuerte esguince durante el partido de ida de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal, una lesión que lo obligó a bajar las cargas físicas en las últimas semanas.

El atacante inició su recuperación en España y posteriormente continuó el tratamiento en el predio de Ezeiza bajo la supervisión de los médicos de la Selección Argentina. La evolución fue constante y en los últimos entrenamientos logró responder correctamente a todos los ejercicios de exigencia. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió darle el alta definitiva.

La recuperación del delantero resulta determinante para Lionel Scaloni porque el ex River se transformó en uno de los jugadores más importantes del ciclo. Su movilidad, presión alta y capacidad goleadora son características fundamentales dentro del esquema ofensivo argentino.

Además, la vuelta del Araña le devuelve alternativas al entrenador en ataque, especialmente en un torneo corto donde la rotación y el estado físico pueden marcar la diferencia. Mientras tanto, otros futbolistas que arrastran molestias continúan trabajando de manera diferenciada junto al equipo de fisioterapeutas, aunque desde el entorno de la Selección aseguran que evolucionan favorablemente.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: