Mundial 2026: repasá el particular historial entre Argentina y Argelia

La Selección de fútbol de Argentina debutará este martes frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido que marcará apenas el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados. El historial favorece a la Albiceleste, que se quedó con el único antecedente registrado hace casi dos décadas, en un amistoso disputado en España.
Cómo está el historial entre Argentina y Argelia
Argentina y Argelia se enfrentaron una sola vez en toda la historia y la victoria fue para la Albiceleste.
El único antecedente se remonta al 5 de junio de 2007, cuando el equipo dirigido por Alfio Basile derrotó por 4 a 3 al conjunto africano en un amistoso internacional disputado en Barcelona.
Ese encuentro también contó con futbolistas históricos como Roberto Abbondanzieri, Roberto Ayala, Javier Zanetti, Fernando Gago, Diego Milito y el propio Messi, quien es el único jugador que podría repetirse en este nuevo cruce mundialista.
Un antecedente amistoso y un estreno oficial
El duelo de este martes será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Argelia. A diferencia del amistoso de 2007, el partido en Kansas City tendrá mucho más en juego, ya que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Mundial 2026.
Mientras la Selección argentina intentará comenzar con el pie derecho la defensa del título conseguido en Qatar 2022, Argelia buscará dar una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo y sumar un resultado histórico frente al vigente campeón.