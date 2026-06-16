16 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: repasá el particular historial entre Argentina y Argelia

Se viene el debut de la Selección de fútbol de Argentina en el duro Mundial 2026 y a continuación te contamos sobre los cruces con el rival. Imperdible.

La Selección busca lograr un gran torneo en el Mundial 2026.

La Selección busca lograr un gran torneo en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina debutará este martes frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido que marcará apenas el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados. El historial favorece a la Albiceleste, que se quedó con el único antecedente registrado hace casi dos décadas, en un amistoso disputado en España.

Cómo está el historial entre Argentina y Argelia

Argentina y Argelia se enfrentaron una sola vez en toda la historia y la victoria fue para la Albiceleste.

El único antecedente se remonta al 5 de junio de 2007, cuando el equipo dirigido por Alfio Basile derrotó por 4 a 3 al conjunto africano en un amistoso internacional disputado en Barcelona.

De esta manera, el historial registra:

  • Partidos jugados: 1
  • Victorias de Argentina: 1
  • Victorias de Argelia: 0
  • Empates: 0
  • Goles de Argentina: 4
  • Goles de Argelia: 3
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El día que Messi brilló ante Argelia

El único cruce entre ambos seleccionados tuvo a un joven Lionel Messi como una de las grandes figuras del encuentro. Aquella tarde, Argentina comenzó ganando con un gol de Carlos Tevez, pero Argelia reaccionó y logró ponerse en ventaja antes del descanso. En el complemento apareció la jerarquía de la Albiceleste: Lionel Messi marcó dos goles y Esteban Cambiasso anotó el restante para sellar el triunfo por 4 a 3.

Ese encuentro también contó con futbolistas históricos como Roberto Abbondanzieri, Roberto Ayala, Javier Zanetti, Fernando Gago, Diego Milito y el propio Messi, quien es el único jugador que podría repetirse en este nuevo cruce mundialista.

Un antecedente amistoso y un estreno oficial

El duelo de este martes será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Argelia. A diferencia del amistoso de 2007, el partido en Kansas City tendrá mucho más en juego, ya que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Mundial 2026.

Mientras la Selección argentina intentará comenzar con el pie derecho la defensa del título conseguido en Qatar 2022, Argelia buscará dar una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo y sumar un resultado histórico frente al vigente campeón.

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