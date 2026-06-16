Mundial 2026: Messi encendió la ilusión antes del debut de Argentina con un mensaje que emocionó a todos

Lionel Messi publicó una imagen de la Selección argentina reunida en entrenamiento en la previa al inicio del exigente Mundial 2026.

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 , Lionel Messi volvió a asumir su rol de líder dentro y fuera de la cancha. El capitán compartió una imagen del plantel durante el entrenamiento en Kansas City y acompañó la publicación con una palabra que rápidamente se volvió viral: "Juntos" . El mensaje llegó en la previa del duelo ante Argelia y encendió aún más la ilusión de los hinchas.

Lionel Messi compartió una historia de Instagram con una foto del plantel reunido en ronda durante una práctica y escribió "Juntos", acompañado por una bandera argentina. La publicación apareció durante la noche del lunes, en la antesala del estreno de la Albiceleste frente a Argelia , por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 .

La imagen mostró a todos los futbolistas abrazados y reunidos en el centro del campo de entrenamiento, una postal que reflejó el clima de unidad , compromiso y fortaleza grupal que atraviesa el seleccionado nacional. En apenas minutos, el mensaje generó miles de reacciones entre los hinchas argentinos , que interpretaron la publicación como una señal de cohesión interna antes del inicio del torneo más importante del fútbol mundial.

Por qué el mensaje de Messi tuvo tanto impacto

La palabra elegida por Messi resume uno de los pilares fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni: la unión del grupo. Desde la conquista de la Copa América 2021, pasando por la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022 y la posterior obtención de la Copa América 2024, la fortaleza emocional del plantel fue una característica destacada por jugadores, cuerpo técnico y fanáticos.

La publicación del capitán no incluyó discursos extensos ni frases elaboradas. Apenas una palabra alcanzó para transmitir el mensaje. "Juntos" se convirtió en una síntesis perfecta del espíritu que construyó esta generación de futbolistas, una camada que logró combinar talento, competitividad y sentido colectivo.

No es la primera vez que Messi utiliza sus redes sociales para enviar señales al público argentino en momentos importantes. Durante los últimos días compartió imágenes de los entrenamientos, de la concentración y de la preparación final rumbo al estreno mundialista.

La expectativa por verlo nuevamente en una Copa del Mundo es enorme. A sus 39 años, el rosarino continúa siendo el gran referente futbolístico y emocional de una selección que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Argentina inicia una nueva ilusión mundialista

La Selección argentina enfrentará este martes a Argelia en Kansas City con el objetivo de comenzar con el pie derecho su camino en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aparece entre los principales candidatos a quedarse con el título gracias a una base consolidada, la continuidad de varios campeones del mundo y un funcionamiento colectivo que sigue dando resultados.

Además, la Albiceleste llega fortalecida tras una gran actuación en los partidos de preparación y luego de haber dominado las Eliminatorias Sudamericanas, donde consiguió la clasificación con varias fechas de anticipación. Del otro lado estará una Argelia que atraviesa un gran presente y que intentará convertirse en una de las sorpresas del campeonato. El conjunto africano llega con una extensa racha positiva y con la confianza de haber conseguido resultados importantes en los últimos meses.

Mientras tanto, los hinchas argentinos se aferran a señales como la que dejó su capitán. Un mensaje breve, sencillo y directo, pero cargado de significado. La imagen del grupo unido y la palabra elegida por Lionel Messi parecen marcar el camino que pretende recorrer la Selección argentina en esta Copa del Mundo: competir, superar desafíos y avanzar siempre juntos.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: