Mundial 2026: escándalo antes del Argentina vs Argelia con violentos incidentes entre hinchas en Nueva York

Los disturbios ocurrieron en Times Square, donde simpatizantes argentinos y argelinos se enfrentaron a pocas horas del partido por el Mundial 2026.

A horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 , un grave episodio de violencia se registró en Times Square , en el corazón de Nueva York , donde grupos de hinchas de ambos países protagonizaron enfrentamientos que quedaron registrados en videos viralizados en redes sociales.

Fanáticos de ambas selecciones se enfrentaron con golpes de puño, patadas, empujones y lanzamiento de objetos en una de las zonas más transitadas de Manhattan. Los incidentes ocurrieron durante una concentración de simpatizantes que se habían reunido para acompañar a sus seleccionados en la previa del encuentro correspondiente al Grupo J del Mundial 2026 .

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de gran tensión, con personas corriendo para escapar de los disturbios, mientras algunos transeúntes intentaban separar a los involucrados. Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la presencia de niños y familias en el lugar, quienes quedaron en medio de los enfrentamientos y debieron alejarse rápidamente de la zona.

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Hubo versiones sobre detenidos y heridos en el Mundial 2026

Hasta el momento no existe información oficial sobre el saldo de los incidentes ni sobre las causas que desencadenaron la pelea. Sin embargo, medios internacionales señalaron que los disturbios se habrían originado luego de un intercambio de insultos y gestos provocadores entre simpatizantes de ambos países.

Según reprodujo el diario francés Le Parisien, efectivos policiales intervinieron para separar a los grupos y se habrían producido algunas detenciones, aunque todavía no fueron difundidas cifras oficiales sobre arrestos o posibles heridos.

Los videos muestran momentos de extrema tensión con hinchas arrojándose objetos, utilizando palos y protagonizando corridas en pleno centro de Manhattan.

La tensión se trasladó de la previa al Mundial

Los incidentes ocurrieron pocas horas después de las declaraciones realizadas por integrantes de la selección argelina sobre Argentina. El defensor Rafik Belghali había asegurado que la Albiceleste era "un equipo como cualquier otro", mientras que el entrenador Vladimir Petkovic afirmó que su seleccionado llegó al Mundial para competir y no para ser un simple participante.

Mientras tanto, miles de argentinos realizaron un multitudinario banderazo en Kansas City, ciudad donde esta noche la selección dirigida por Lionel Scaloni iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará desde las 22 horas en el Arrowhead Stadium, en uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural para la Albiceleste.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: