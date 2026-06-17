Mundial 2026: Dibu Martínez rechazó el cartel de candidato tras la goleada de Argentina

El arquero de la Selección argentina fue contundente tras el triunfo ante Argelia y dejó una frase que rápidamente se viralizó en el Mundial 2026.

Luego de la contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut por el Mundial 2026 , Emiliano "Dibu" Martínez se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo, pero evitó hablar de favoritismos. El arquero campeón del mundo destacó la fortaleza grupal del plantel y aseguró que la Albiceleste deberá mantener la humildad para seguir avanzando en la competencia.

Con una nueva valla invicta y poco trabajo durante el encuentro disputado en Kansas City , el marplatense dejó una de las declaraciones más fuertes de la jornada al referirse al lugar que ocupa la Selección entre los candidatos al título.

DIBU MARTÍNEZ, CON OLÉ: "DEJÉ QUE MI CUERPO SE CURE SOLO" "Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín (Tocalli) y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha. Dejé que mi cuerpo se cure solo y no… pic.twitter.com/gmgosUlYUe

Consultado sobre si la goleada ante Argelia reforzaba la candidatura argentina en la Copa del Mundo , Dibu Martínez fue categórico y eligió la cautela. "¿Candidatos, nosotros? No, amigo. ¿Vos viste lo que es el Mundial, todo lo que está pasando? Lo único que podemos decir es que vamos a pelear" , afirmó.

La postura del arquero coincidió con la línea que también expresó Lionel Scaloni, quien advirtió que cualquier exceso de confianza puede ser peligroso en un torneo tan parejo.

El récord que alcanzó el arquero argentino en el Mundial 2026

Aunque no tuvo demasiadas intervenciones bajo los tres palos, Martínez fue una pieza importante en la salida desde el fondo. Según datos estadísticos, completó una cifra récord de pases para un arquero argentino en una Copa del Mundo.

El propio guardameta explicó cuál fue la idea durante gran parte del partido: "Ellos presionaron arriba. Traté de estirar la defensa y buscar a Lautaro adelante para no poner a los defensores o a los mediocampistas en aprietos. Busqué saltear líneas. Intenté ayudar en lo que pude".

Además, celebró haber mantenido nuevamente el arco en cero. "Es hermoso terminar con la valla invicta. Obviamente, los chicos me hacen el trabajo muy fácil. Yo trato de ayudar en lo que puedo", señaló.

La unión del grupo y el elogio para Messi

A la hora de explicar el éxito de la Selección argentina, el arquero destacó especialmente el aspecto humano del plantel y remarcó la importancia de la convivencia. "Tenemos humildad y trabajamos para el compañero. Somos unidos, la pasamos bien juntos, nos amamos. Esto es como una gran familia y esa es la clave", sostuvo.

Por último, también tuvo palabras para Lionel Messi, gran figura del partido con tres goles y protagonista de una nueva noche histórica en los Mundiales. "Ni él pensaba que iba a hacer tres goles. Es un ejemplo. Sé que llegó a los 16 goles en Mundiales. Ojalá llegue a 25", expresó entre risas.

Con la tranquilidad de haber dejado atrás una lesión en uno de sus dedos y con el arco invicto en el estreno, Dibu Martínez ya piensa en el próximo desafío de la Selección argentina, que buscará dar otro paso hacia los octavos de final cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: