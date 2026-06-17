Mundial 2026: Argentina dejó atrás otra preocupación y recuperó a varios jugadores clave

Lionel Scaloni recibió una gran noticia en el estreno en el esperado Mundial 2026.

La victoria de la Selección argentina por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó mucho más que los tres puntos y la histórica actuación de Lionel Messi . Para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni , uno de los grandes triunfos de la jornada pasó por el estado físico de varios futbolistas que llegaron a la Copa del Mundo con lesiones, molestias o muy poco ritmo de competencia.

Durante la preparación en Kansas City , las preocupaciones estuvieron centradas en distintas bajas y recuperaciones contrarreloj. Sin embargo, el estreno permitió comprobar que varios de los nombres que generaban dudas pudieron sumar minutos y responder de buena manera, una noticia clave pensando en lo que viene frente a Austria y Jordania .

Uno de los sectores que más inquietud generaba era el lateral derecho. Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina habían atravesado problemas físicos durante la preparación y llegaron con pocas certezas al debut.

El jugador de River Plate , que venía de superar un desgarro, fue titular y completó el primer tiempo sin inconvenientes. Luego ingresó Nahuel Molina , quien ni siquiera había podido participar de los amistosos previos debido a una lesión muscular.

La planificación del cuerpo técnico consistía en repartir los minutos entre ambos futbolistas y el plan se cumplió a la perfección. Los dos terminaron el encuentro sin molestias y le devolvieron tranquilidad a Scaloni en un puesto sensible.

Dibu Martínez y Julián Álvarez también respondieron

Otra de las grandes incógnitas estaba relacionada con Emiliano Martínez. El arquero había llegado al Mundial con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y existían dudas sobre su evolución.

Sin embargo, el Dibu mostró total normalidad durante el encuentro, completó otra valla invicta y no evidenció ninguna limitación física. Además, fue importante con su juego de pies, una herramienta fundamental en la salida del equipo.

También tuvieron acción Julián Álvarez y Nicolás González, dos jugadores que habían arrastrado molestias durante los días previos al debut. El delantero del Manchester City ingresó en el complemento después de recuperarse de una inflamación en el tobillo izquierdo, mientras que el ex Argentinos Juniors dejó atrás una sobrecarga muscular.

Aunque a Julián se lo vio todavía falto de ritmo competitivo, ambos completaron más de media hora en cancha y dejaron buenas sensaciones.

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Paso a paso. El camino es largo, pero con este grupo vamos a cualquier lado pic.twitter.com/huLKchT93j — Selección Argentina (@Argentina) June 17, 2026

Los dos jugadores que siguen en recuperación

Las únicas dudas que todavía mantiene la Selección argentina pasan por Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes no sumaron minutos frente a Argelia.

El lateral izquierdo continúa recuperándose de un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con él para el compromiso ante Austria, aunque su presencia todavía no está asegurada.

Por su parte, Leandro Paredes ya recibió el alta médica tras superar una lesión muscular sufrida durante la Copa Libertadores, pero fue preservado por precaución. La idea de Scaloni es llevar su regreso de manera progresiva para que llegue en óptimas condiciones a los partidos decisivos.

Con varias preocupaciones despejadas y una enfermería cada vez más vacía, la Selección argentina obtuvo una victoria que vale doble en el arranque del Mundial 2026: ganó, gustó y confirmó que la mayoría de sus futbolistas están listos para afrontar el desafío de defender el título.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: