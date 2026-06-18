Mundial 2026: Argentina arrancó firme y Sudamérica dejó señales positivas tras la primera fecha

La primera fecha del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un escenario alentador para buena parte de las selecciones de Sudamérica . La gran noticia fue el contundente estreno de la Selección Argentina , que goleó a Argelia y quedó al frente del Grupo J , mientras que Colombia también arrancó con una victoria importante. Por su parte, Brasil y Uruguay sumaron empates que los mantienen bien posicionados de cara a una segunda jornada que comenzará a definir el rumbo de cada zona.

Argentina y Colombia comenzaron con triunfos, mientras que Brasil y Uruguay rescataron empates que les permiten seguir dependiendo de sí mismos para avanzar a la próxima ronda. La actuación más contundente fue la de la Selección Argentina , que derrotó por 3 a 0 a Argelia con una actuación brillante de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. El campeón del mundo mostró autoridad, jerarquía y una importante recuperación de varios futbolistas que habían llegado al torneo con molestias físicas.

Gracias a ese resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comparte la punta del Grupo J con Austria , aunque lidera por diferencia de gol. La próxima presentación será justamente ante los austríacos, en un duelo que puede dejar a la Albiceleste muy cerca de los octavos de final.

En el Grupo K , la otra gran sonrisa sudamericana llegó de la mano de Colombia . El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo venció 3 a 1 a Uzbekistán gracias a los goles de Daniel Muñoz , Luis Díaz y Jaminton Campaz .

La victoria tomó aún más valor porque en el otro encuentro de la zona se produjo una de las sorpresas de la fecha: Portugal, con Cristiano Ronaldo, no pudo pasar del empate ante la República Democrática del Congo. De esta manera, los cafeteros quedaron como líderes en soledad y dieron un paso importante en la pelea por la clasificación.

Brasil y Uruguay no ganaron pero siguen bien posicionados

Brasil y Uruguay dejaron sensaciones distintas, aunque ambos consiguieron sumar en grupos que prometen una fuerte lucha por la clasificación. La situación más llamativa fue la de Brasil, que no pudo imponerse en su debut y terminó igualando en un grupo donde la sorpresa la dio Escocia, que arrancó con una victoria y quedó como líder.

Si bien el resultado no fue el esperado para la Verdeamarela, el empate le permite mantenerse en carrera y depender exclusivamente de su rendimiento en las próximas dos fechas para buscar el pase a los octavos de final.

Algo similar ocurrió con Uruguay, que integra uno de los grupos más parejos de toda la Copa del Mundo. El conjunto celeste empató en la primera jornada y terminó compartiendo posición con el resto de los integrantes de la zona. El dato más curioso es que en el Grupo H todos los equipos finalizaron con un punto. Arabia Saudita, Uruguay, España y Cabo Verde quedaron completamente igualados, por lo que cualquier resultado en la próxima fecha puede alterar drásticamente la tabla de posiciones.

Argentina aparece entre los candidatos tras la primera fecha

La Selección Argentina fue uno de los equipos que dejó mejores sensaciones en el arranque del torneo y se posicionó rápidamente como candidata al título. Más allá de los tres puntos obtenidos, la Albiceleste mostró aspectos que entusiasman al cuerpo técnico y a los hinchas. El equipo recuperó futbolistas que llegaban entre algodones, mantuvo la solidez defensiva que lo caracteriza y encontró en Messi una versión determinante desde el primer partido.

Además, el triunfo permitió despejar una de las principales preocupaciones que existían antes del inicio de la competencia: el estado físico de varios integrantes del plantel. Mientras otras selecciones importantes dejaron dudas o cedieron puntos inesperadamente, Argentina dio una muestra de autoridad que la ubica entre los principales aspirantes a pelear por la Copa del Mundo.

Por detrás aparecen otras selecciones que también comenzaron con fuerza, como Inglaterra, que derrotó a Croacia por 4 a 2, Alemania, Francia y la propia Colombia, que aspira a transformarse en una de las revelaciones del certamen.

Así quedaron los grupos de las selecciones sudamericanas

Grupo C: Escocia 3, Brasil 1, Marruecos 1, Haití 0.

Escocia 3, Brasil 1, Marruecos 1, Haití 0. Grupo H: Arabia Saudita 1, Uruguay 1, España 1, Cabo Verde 1.

Arabia Saudita 1, Uruguay 1, España 1, Cabo Verde 1. Grupo J: Argentina 3, Austria 3, Jordania 0, Argelia 0.

Grupo K: Colombia 3, Portugal 1, República Democrática del Congo 1, Uzbekistán 0.

El formato del Mundial 2026 establece que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que todavía ningún seleccionado quedó eliminado ni clasificó matemáticamente. Sin embargo, la segunda fecha puede empezar a marcar diferencias importantes entre quienes aspiran a pelear arriba y quienes deberán remar desde atrás.

El panorama completo del Mundial 2026