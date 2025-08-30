Sin pelos en la lengua

Marcelo Bielsa y su presente en la selección uruguaya: dura autocrítica y análisis sin filtro

Marcelo Bielsa hizo una autocrítica sobre el presente de la Selección de Uruguay. Mirá cuáles fueron sus declaraciones y el impacto que generaron en esta nota.

Marcelo Bielsa y su presente en la selección uruguaya: dura autocrítica y análisis sin filtro

Marcelo Bielsa y su presente en la selección uruguaya: dura autocrítica y análisis sin filtro

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, previo a los últimos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas, Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa para hablar del presente de la Selección de Uruguay. En sus declaraciones, realizó una contundente autocrítica que generó repercusiones internas. ¿Qué dijo? Te lo contamos en esta nota.

Marcelo Bielsa y su presente en la selección uruguaya: dura autocrítica y análisis sin filtro

En el estadio Centenario, Marcelo Bielsa afirmó que su plantel tuvo un rendimiento "menor al esperado" en las eliminatorias rumbo al Mundial de la FIFA, al realizar un balance autocrítico sobre su gestión al frente de la selección uruguaya. "Si tengo que calificar mi gestión, diría que tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", expresó.

Lee además
Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?
Mal comienzo

Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?
La Lepra busca los tres puntos.
juega el azul

La Lepra choca con Argentinos en el Gargantini: hora y dónde verlo
Marcelo Bielsa (2)
Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa para hablar del presente de la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa para hablar del presente de la Selección de Uruguay

"Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado", explicó el técnico argentino, quien asumió el mando de la "Celeste" en septiembre de 2023.

"La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido", agregó.

Con el triunfo 2-0 ante Venezuela en junio, válido por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas, Uruguay rompió una racha de cuatro partidos sin ganar, alcanzó la cuarta posición con 24 puntos, asegurando un eventual repechaje. Además, quedó a un solo punto de asegurar matemáticamente el boleto al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, con seis puntos aún por jugar.

Uruguay recibirá a Perú el próximo 4 de septiembre en Montevideo y visitará a Chile el 9 del mismo mes en Santiago, en la penúltima y última fecha de las eliminatorias mundialistas, respectivamente. / NA

Temas
Seguí leyendo

Dos talentos mendocinos integran la prelista de la Selección Argentina Sub 20

Argentina, semifinalista de la AmeriCup: cuál es su rival y cuándo juega

Así fue el desempeño de Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Países Bajos

Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: corre Franco Colapinto y estos son los horarios

Con Armani figura en los penales, River batió a Unión en Mendoza y está en los cuartos de la Copa Argentina

Champions League 2025/26: así quedó definido el campeonato

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la fecha de las Eliminatorias: repasá los nombres

Lionel Messi confirmó su último partido con la Selección ¿Cuándo y contra quién?

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?
Mal comienzo

Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?

Las Más Leídas

Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

El Parque de los Niños en San Rafael permanecerá cerrado
Alerta por intensas precipitaciones

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Complicado. Walter Bento arriesga una pena a varios años de cárcel. 
alegatos

La fiscalía pidió que Walter Bento sea declarado culpable de todos los delitos acusados

Filtraron audios de Karina Milei y Manuel Adorni dijo que es un escándalo sin precedentes
Crisis en el oficialismo

Filtraron audios de Karina Milei y Adorni dijo que es "un escándalo sin precedentes"

Te Puede Interesar

La defensa de Walter Bento será la última en alegar en el juicio.  video
coimas en la justicia federal

Cómo continúa el juicio a Walter Bento tras el alegato de la fiscalía

Por Pablo Segura
Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana
El clima

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

Por Sitio Andino Sociedad
Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos
Economias Regionales

Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos

Por Marcelo López Álvarez