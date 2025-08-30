Marcelo Bielsa y su presente en la selección uruguaya: dura autocrítica y análisis sin filtro

En las últimas horas, previo a los últimos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas, Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa para hablar del presente de la Selección de Uruguay. En sus declaraciones, realizó una contundente autocrítica que generó repercusiones internas. ¿Qué dijo? Te lo contamos en esta nota.

Marcelo Bielsa y su presente en la selección uruguaya: dura autocrítica y análisis sin filtro En el estadio Centenario, Marcelo Bielsa afirmó que su plantel tuvo un rendimiento "menor al esperado" en las eliminatorias rumbo al Mundial de la FIFA, al realizar un balance autocrítico sobre su gestión al frente de la selección uruguaya. "Si tengo que calificar mi gestión, diría que tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", expresó.

Marcelo Bielsa (2) Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa para hablar del presente de la Selección de Uruguay "Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado", explicó el técnico argentino, quien asumió el mando de la "Celeste" en septiembre de 2023.

"La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido", agregó.

Con el triunfo 2-0 ante Venezuela en junio, válido por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas, Uruguay rompió una racha de cuatro partidos sin ganar, alcanzó la cuarta posición con 24 puntos, asegurando un eventual repechaje. Además, quedó a un solo punto de asegurar matemáticamente el boleto al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, con seis puntos aún por jugar. Uruguay recibirá a Perú el próximo 4 de septiembre en Montevideo y visitará a Chile el 9 del mismo mes en Santiago, en la penúltima y última fecha de las eliminatorias mundialistas, respectivamente. / NA