Argentina, semifinalista de la AmeriCup: cuál es su rival y cuándo juega

Argentina dio el batacazo y está en semifinales de la AmeriCup: cuándo enfrentará a Canadá

Por Sitio Andino Deportes







La Selección Argentina de Básquet se metió nuevamente en las semifinales de la AmeriCup 2025 tras vencer a Puerto Rico en un ajustado 82-77. Tras las polémicas con Dominicana y la sufrida victoria frente a Colombia, el equipo de Pablo Prigioni ahora deberá enfrentar a Canadá este sábado 30 de agosto, con el sueño de conquistar su cuarta copa continental.

Who you got?! #AmeriCup pic.twitter.com/KKNA3r98bl — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 29, 2025 Argentina dio el golpe ante Puerto Rico y ahora va por Canadá en semis El próximo 30 de agosto, desde las 21.10, la Albiceleste buscará imponerse frente a un exigente rival que dejó en el camino a Colombia. El torneo, que se disputa en Nicaragua, podrá verse por TyC Sports y DSports.

La Selección intentará defender el título conseguido en Recife 2022, cuando venció al local Brasil con un plantel liderado por Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

“Fue un partido durísimo, no pudimos encontrar una ofensiva estable en la primera mitad. Defensivamente hicimos un buen juego. Estamos felices por este grupo, nueve jugadores están debutando en una AmeriCup con la Mayor, y toda la gente en Argentina debería estar orgullosa de su esfuerzo”, expresó Prigioni tras el triunfo.

Metete en la intimidad de la Selección: así fue la charla de @PPrigioni9 tras el triunfo ante Puerto Rico pic.twitter.com/uWj2Lq4AGl — Argentina Básquet (@cabboficial) August 29, 2025 En caso de superar a Canadá, el rival en la final saldrá de la otra llave, donde Brasil y Estados Unidos buscarán llegar al partido decisivo y arrebatarle la corona a Argentina. El camino de la Selección Argentina en la AmeriCup 2025 Nicaragua: 94-70 (victoria)

94-70 (victoria) República Dominicana: 84-83 (derrota)

84-83 (derrota) Colombia: 84-83 (victoria)

84-83 (victoria) Puerto Rico: 82-77 (victoria) Fuente: La Voz.