29 de octubre de 2025
Sitio Andino
La AFA confirmó nuevos precios de las populares ¿Cuánto costará ir a la cancha desde este fin de semana?

La apuntada AFA actualizó los precios de las entradas en el fútbol argentino. Conocé cuánto saldrán las populares y seguí leyendo para ver todos los detalles.

La AFA hizo cambios.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un nuevo aumento en los valores de las entradas generales o “populares”, que impactará en todas las categorías del fútbol nacional —desde la Liga Profesional hasta el ascenso, el futsal y el fútbol femenino— a partir de este fin de semana.

Suben las populares en el fútbol: los nuevos precios en la Liga Profesional

El incremento fue aprobado durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Allí, la Mesa Directiva encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia definió los nuevos montos de referencia que los clubes podrán aplicar desde la próxima fecha.

En la Primera División, la entrada General (popular) pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que representa un aumento del 30,4% respecto al valor anterior. Este nuevo ajuste se suma a los incrementos previos aplicados durante el año, en medio de un contexto económico que sigue afectando el bolsillo de los hinchas.

Desde AFA remarcaron que la medida busca “unificar criterios y actualizar valores de acceso a los espectáculos deportivos”, aunque el impacto será inmediato para quienes asisten con frecuencia a los estadios. Los clubes, a su vez, podrán aplicar tarifas diferenciales para socios y no socios, siempre dentro del rango autorizado.

Cuánto costarán las entradas en el Ascenso, el fútbol Femenino y el Futsal

El aumento también abarca a todas las divisiones del ascenso y las disciplinas bajo la órbita de la AFA. En la Primera Nacional, la popular pasa de 18.500 a 24.000 pesos, mientras que en la Primera B el nuevo valor será de 20.000 pesos.

Tanto en la Primera C como en el fútbol femenino, la entrada general se fijó en 18.000 pesos, y en el caso del futsal, el precio del acceso más económico se estableció en 11.000 pesos.

Estos valores son de referencia y podrán variar levemente según la sede y la organización de cada encuentro, aunque representan el piso oficial aprobado por el Comité Ejecutivo.

Un nuevo golpe al bolsillo del hincha del fútbol

Con esta resolución, la AFA consolida otro aumento significativo en el costo de asistir al fútbol argentino. Los precios de las populares casi se duplicaron en menos de un año, mientras que los abonos y plateas mantienen incrementos similares en cada club.

A pesar del contexto inflacionario, los dirigentes sostienen que la medida es necesaria para garantizar el funcionamiento de las competiciones y los operativos de seguridad. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los hinchas, que expresaron su malestar en redes sociales por el constante aumento de las entradas.

