30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Mundial 2026: el millonario pago secreto que la FIFA hará a los clubes y pocos conocen

La FIFA anunció un histórico aumento en los pagos por ceder jugadores al esperado Mundial 2026. Descubrí cuánto dinero recibirán los clubes y cómo se reparte.

La FIFA confirmó una cifra récord de 355 millones de dólares para los clubes que aporten futbolistas al Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El incremento representa un 70 % más que los 209 millones de dólares repartidos tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El nuevo esquema se enmarca en el Programa de Ayuda a Clubes (Club Benefits Programme), firmado entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en 2023 y vigente hasta 2030. Con este acuerdo, el organismo busca compensar a las instituciones que nutren a las selecciones nacionales con sus futbolistas.

Cómo se calculará cuánto dinero recibirá cada club por el Mundial 2026

El dinero no se repartirá de forma igualitaria. Cada club recibirá una suma proporcional al número de jugadores cedidos y a los días que estos permanezcan en la concentración oficial. En promedio, los equipos podrían recibir entre 10.000 y 12.000 dólares diarios por futbolista, dependiendo de la duración de su participación.

Por primera vez, la FIFA también pagará a los clubes por liberar jugadores en las eliminatorias, incluso si esos futbolistas no llegan a jugar la fase final. Esta modificación reconoce el esfuerzo económico y deportivo que implica ceder jugadores a las selecciones durante todo el proceso clasificatorio.

El sistema busca una mayor equidad global, ya que beneficiará tanto a los gigantes europeos como a clubes más modestos de Sudamérica, África o Asia, que también aportan talento al máximo nivel.

Un alivio económico para clubes de Sudamérica y el fútbol formativo

En América del Sur, el impacto será notable. En Qatar 2022, instituciones como River Plate, Boca Juniors, Palmeiras o Flamengo ya habían recibido importantes sumas por sus convocados. Ahora, con el incremento del 70 %, los ingresos podrían duplicarse.

Pero el beneficio no se limita a los grandes: clubes formadores o de ligas menores que aporten jugadores al proceso eliminatorio también tendrán su recompensa. Para muchos, será un oxígeno financiero clave en un contexto económico difícil para las ligas sudamericanas.

El Mundial 2026 será histórico no solo por disputarse en tres países y con 48 selecciones, sino también por el récord de dinero que la FIFA repartirá entre los clubes. Un detalle que pocos conocen, pero que puede cambiar —y mucho— la economía del fútbol mundial.

