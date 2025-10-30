Francisco Cerúndolo vs Sinner en París: a qué hora juega el argentino por los octavos de París

Francisco Cerúndolo buscará dar el golpe ante Sinner y meterse en los cuartos del Masters 1000 de París.

El argentino Francisco Cerúndolo logró un triunfo sufrido y emocionante ante el serbio Miomir Kecmanovic y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París , donde enfrentará al italiano Jannik Sinner , actual número 2 del ranking ATP. El partido se jugará no antes de las 14:00 (hora argentina) en la cancha central del Accor Arena.

Cerúndolo, ubicado actualmente en el puesto 21 del ranking mundial , se impuso por 7-5, 1-6 y 7-6(4) en un duelo que duró casi dos horas y media y exigió al máximo su concentración. Con garra y temple, el argentino sacó adelante un encuentro muy parejo y consiguió un lugar entre los 16 mejores del torneo.

sigue con vida Francisco Cerúndolo arrasó en París y dejó sin chances a Dzumhur: va por todo en el Masters 1000

El triunfo tiene un valor especial: es el último Masters 1000 de la temporada y una gran oportunidad para cerrar el año con puntos clave en la clasificación mundial. Además, le servirá como preparación ideal para la Copa Davis , ya que las condiciones indoor de París serán las mismas que las de las Finales del torneo por equipos.

El duelo entre Francisco Cerúndolo y Jannik Sinner está programado para este jueves 30 de octubre , no antes de las 14:00 (hora argentina) . Será el segundo turno de la jornada central y podrá seguirse en vivo por ESPN y Star+ .

La temporada de Francisco Cerúndolo en los Masters 1000 ha sido brillante. Nuevamente se mete entre los 16 mejores, esta vez en París, tras vencer -en el tiebreak del tercero- al serbio Kecmanovic. Sinner o Bergs, por un lugar en cuartos. A batallar. pic.twitter.com/oGYuHvuX5S

Sinner, segundo preclasificado del torneo, llega en un momento brillante de la temporada: ganó títulos en Rotterdam, Miami, Wimbledon y el reciente Masters 1000 de Toronto, además de haber asegurado su lugar en las ATP Finals de Turín.

Cerúndolo, por su parte, intentará dar un golpe histórico frente a uno de los jugadores más regulares del circuito. El argentino ya tuvo grandes actuaciones este año en torneos de esta categoría, con semifinales en Madrid y cuartos de final en Indian Wells y Miami, lo que demuestra su evolución y madurez en el circuito.

El historial entre ambos marca un solo enfrentamiento previo, con victoria para Sinner, aunque Cerúndolo llega con un nivel ascendente y confianza plena tras superar partidos muy exigentes en las últimas semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleBenvegnu/status/1983822222759489988&partner=&hide_thread=false Masters 1000 de París: los octavos de final, hoy cerca de las 15 hs juegan Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner. pic.twitter.com/dyUpZynXpW — Alejandro César Benvegnú (@AleBenvegnu) October 30, 2025

Un cierre de temporada prometedor para el tenis argentino

El avance de Cerúndolo en París se suma a las buenas actuaciones de otros tenistas nacionales. Camilo Ugo Carabelli jugó un partidazo ante el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, y estuvo muy cerca de lograr la sorpresa. Finalmente, cayó por 6-7(5), 6-1 y 7-5 tras más de dos horas y media de intensa batalla.

A pesar de la derrota, el nivel mostrado por los argentinos en el Masters 1000 de París ilusiona de cara al futuro inmediato del tenis nacional. Cerúndolo, en particular, se consolida como uno de los jugadores más consistentes de la nueva camada y como el principal referente del tenis argentino en este cierre de temporada.

El partido ante Sinner será una prueba de fuego para el porteño, que buscará seguir escribiendo su nombre entre los mejores del circuito. La cita está marcada: jueves, 14:00, ESPN y Star+, con todo el país pendiente de una nueva hazaña albiceleste en suelo francés.