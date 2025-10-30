30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
a la carga

Francisco Cerúndolo vs Sinner en París: a qué hora juega el argentino por los octavos de París

El argentino Francisco Cerúndolo se medirá con Jannik Sinner en los octavos del Masters 1000 de París. Mirá el horario, el canal y todos los detalles.

Francisco Cerúndolo buscará dar el golpe ante Sinner y meterse en los cuartos del Masters 1000 de París.

Francisco Cerúndolo buscará dar el golpe ante Sinner y meterse en los cuartos del Masters 1000 de París.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Francisco Cerúndolo logró un triunfo sufrido y emocionante ante el serbio Miomir Kecmanovic y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París, donde enfrentará al italiano Jannik Sinner, actual número 2 del ranking ATP. El partido se jugará no antes de las 14:00 (hora argentina) en la cancha central del Accor Arena.

Cerúndolo, ubicado actualmente en el puesto 21 del ranking mundial, se impuso por 7-5, 1-6 y 7-6(4) en un duelo que duró casi dos horas y media y exigió al máximo su concentración. Con garra y temple, el argentino sacó adelante un encuentro muy parejo y consiguió un lugar entre los 16 mejores del torneo.

Lee además
El argentino Francisco Cerúndolo se impuso con autoridad en su debut y fue la única victoria nacional del día.
sigue con vida

Francisco Cerúndolo arrasó en París y dejó sin chances a Dzumhur: va por todo en el Masters 1000
Nicolás Ramírez, recordado por los hinchas de la Lepra, será el árbitro de la final ante Argentinos Juniors.
dale lepra

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaTortuneta/status/1983540150668763308&partner=&hide_thread=false

A qué hora juega Francisco Cerúndolo vs Sinner por el Masters 1000 de París

El duelo entre Francisco Cerúndolo y Jannik Sinner está programado para este jueves 30 de octubre, no antes de las 14:00 (hora argentina). Será el segundo turno de la jornada central y podrá seguirse en vivo por ESPN y Star+.

Sinner, segundo preclasificado del torneo, llega en un momento brillante de la temporada: ganó títulos en Rotterdam, Miami, Wimbledon y el reciente Masters 1000 de Toronto, además de haber asegurado su lugar en las ATP Finals de Turín.

Cerúndolo, por su parte, intentará dar un golpe histórico frente a uno de los jugadores más regulares del circuito. El argentino ya tuvo grandes actuaciones este año en torneos de esta categoría, con semifinales en Madrid y cuartos de final en Indian Wells y Miami, lo que demuestra su evolución y madurez en el circuito.

El historial entre ambos marca un solo enfrentamiento previo, con victoria para Sinner, aunque Cerúndolo llega con un nivel ascendente y confianza plena tras superar partidos muy exigentes en las últimas semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleBenvegnu/status/1983822222759489988&partner=&hide_thread=false

Un cierre de temporada prometedor para el tenis argentino

El avance de Cerúndolo en París se suma a las buenas actuaciones de otros tenistas nacionales. Camilo Ugo Carabelli jugó un partidazo ante el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, y estuvo muy cerca de lograr la sorpresa. Finalmente, cayó por 6-7(5), 6-1 y 7-5 tras más de dos horas y media de intensa batalla.

A pesar de la derrota, el nivel mostrado por los argentinos en el Masters 1000 de París ilusiona de cara al futuro inmediato del tenis nacional. Cerúndolo, en particular, se consolida como uno de los jugadores más consistentes de la nueva camada y como el principal referente del tenis argentino en este cierre de temporada.

El partido ante Sinner será una prueba de fuego para el porteño, que buscará seguir escribiendo su nombre entre los mejores del circuito. La cita está marcada: jueves, 14:00, ESPN y Star+, con todo el país pendiente de una nueva hazaña albiceleste en suelo francés.

Temas
Seguí leyendo

Agustín Rossi, el héroe de Flamengo que se postula para la selección argentina tras otra jornada consagratoria

Lanús vs Universidad de Chile: el partido a todo o nada que definirá al finalista de la Copa Sudamericana 2025

Mundial 2026: el millonario pago secreto que la FIFA hará a los clubes y pocos conocen

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 ¿Qué le faltó a la Academia para llegar a la final?

San Rafael recibe a más de 50 equipos en un Torneo Nacional de Handball que paraliza la ciudad

Valentina Forti y Nicolás Pucci brillaron en Brasil: dos mendocinos en el podio latinoamericano

Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026: los tres motivos que convencieron a Briatore

Claudio Tapia confirmó que el partido inaugural del Mundial 2030 se jugará en Argentina ¿En qué estadio será?

LO QUE SE LEE AHORA
La FIFA confirmó una cifra récord de 355 millones de dólares para los clubes que aporten futbolistas al Mundial 2026.
retribución

Mundial 2026: el millonario pago secreto que la FIFA hará a los clubes y pocos conocen

Las Más Leídas

La planta de Jugos Australes 
Conflicto vitivinícola

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA
Argentina Mining 2025

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Por Natalia Mantineo
El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Por Pablo Segura
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Por Celeste Funes