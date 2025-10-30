Lanús vs Universidad de Chile: el partido a todo o nada que definirá al finalista de la Copa Sudamericana 2025

Lanús y la “U” se enfrentan por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

El Club Atlético Lanús recibirá este jueves a Universidad de Chile , en un duelo cargado de emoción, tensión y expectativa por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana 2025 , donde ya espera Atlético Mineiro de Brasil. Seguí toda la información en Sitio Andino.

El partido se jugará desde las 19:00 (hora argentina) en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez , con transmisión de ESPN, Disney+ y DSports .

El árbitro será el venezolano Alexis Herrera , acompañado en el VAR por su compatriota Ángel Arteaga . El escenario estará colmado por más de 47 mil hinchas granates , en una noche que promete ser inolvidable para el sur del conurbano bonaerense.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino necesita ganar para meterse en la final, luego del empate 2-2 en la ida disputada en Santiago, donde Lanús había sacado una ventaja de 2-0 que no pudo sostener. La llave llega abierta y todo se definirá en un encuentro que promete alta intensidad de principio a fin.

Lanús busca repetir la gloria de 2013 y volver a una final continental

El “Granate” llega a esta instancia tras realizar una gran campaña en la Copa Sudamericana 2025. Fue primero en su grupo con 12 puntos, eliminó a Central Córdoba en octavos de final (por penales) y dio el golpe en cuartos de final ante Fluminense, uno de los favoritos del torneo.

Con un plantel equilibrado y un funcionamiento sólido, Lanús combina juventud y experiencia en un equipo que sabe competir en el plano internacional. Su entrenador, Mauricio Pellegrino, destacó en la previa que “el grupo está convencido de que puede hacer historia”, recordando la mística de aquel plantel campeón de 2013 con Guillermo Barros Schelotto al mando.

En la actual edición, figuras como Leandro Díaz, Walter Bou, Raúl Loaiza y Cristian Lema fueron determinantes en los momentos clave. La clave estará en mantener la concentración defensiva y aprovechar las oportunidades que genere el mediocampo, especialmente por los costados.

Sudamericana 2025

Semifinales - Vuelta



Universidad de Chile, el equipo más polémico de la Sudamericana

Del otro lado estará Universidad de Chile, un conjunto que ha sido protagonista tanto dentro como fuera de la cancha. La “U” avanzó a los cuartos de final gracias a una polémica decisión de la Conmebol, que eliminó a Independiente de Avellaneda por los incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

La sanción para los chilenos fue no poder jugar con público local en su estadio, pero eso no impidió que siguieran en carrera. En cuartos, dejaron en el camino a Alianza Lima con un ajustado global de 2-1, y ahora llegan a esta semifinal con la ilusión intacta.

Dirigidos por el uruguayo Gustavo Poyet, los azules buscan regresar a una final continental por primera vez desde 2011, año en el que conquistaron la Sudamericana con una campaña brillante bajo la conducción de Jorge Sampaoli. La U se apoya en la velocidad de Lucas Assadi, la experiencia de Leandro Fernández y la solidez del arquero Cristóbal Campos.

CONMEBOL #Sudamericana | Semifinal Vuelta

Lanús

19:00 hrs.

Estadio Ciudad de Lanús

El ganador enfrentará a Atlético Mineiro en la final

El vencedor de esta semifinal se enfrentará a Atlético Mineiro, que este martes derrotó 3-1 a Independiente del Valle y se convirtió en el primer finalista. El conjunto brasileño llega en gran nivel y espera rival para definir la Copa en partido único, con sede aún por confirmar por parte de la Conmebol.

Para Lanús, significaría la oportunidad de sumar su segundo título continental; para Universidad de Chile, el sueño de reeditar su gloriosa conquista de hace más de una década. En cualquier caso, el choque promete ser uno de los más intensos del año en el fútbol sudamericano.

