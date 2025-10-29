Claudio Tapia confirmó que el partido inaugural del Mundial 2030 se jugará en Argentina ¿En qué estadio será?

Claudio Tapia encabezó la Asamblea Extraordinaria de AFA y adelantó que el Mundial 2030 comenzará en territorio argentino.

En el marco de la Asamblea Extraordinaria 2025 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , el presidente Claudio “Chiqui” Tapia confirmó una noticia histórica: Argentina será sede del partido inaugural del Mundial 2030 , torneo que el país organizará junto a Uruguay y Paraguay bajo el aval de la FIFA y la CONMEBOL .

Durante su discurso en el predio de Ezeiza , Tapia ratificó la importancia del papel de Sudamérica en la Copa del Centenario del Mundial: “Tendremos la posibilidad de tener el partido inaugural del Mundial 2030 en nuestro país ”, anunció, generando gran entusiasmo entre los dirigentes presentes.

El titular de la AFA remarcó que este hecho representa una “reparación histórica” : “Cuando digo que el Mundial 2030 será una reparación histórica no lo digo mal. Lo digo porque Sudamérica reivindica su historia , aquella del primer Mundial jugado en Uruguay”.

El Estadio Monumental , de River Plate, se perfila como la sede elegida para ese encuentro inicial, debido a su capacidad, modernización y condición de estadio más grande de Sudamérica. Aunque aún no hubo confirmación oficial, el anuncio de Tapia deja al recinto de Núñez como principal candidato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1983254534899282187&partner=&hide_thread=false #AHORA | Claudio Tapia: "Tendremos la posibilidad de tener el partido inaugural del Mundial 2030 en nuestro país"



"El Mundial 2030 será una reparación histórica, el Mundial de la democracia. Sin dudas será el principio de lo que quiere CONMEBOL y nuestro presidente Alejandro… pic.twitter.com/nhhWHmHzMq — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 28, 2025

Claudio Tapia defendió el modelo social del fútbol argentino

En su intervención, Tapia también aprovechó para repasar su gestión al frente de la AFA y marcar diferencias con el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) impulsado por el Gobierno Nacional:

“Tenemos el compromiso de defender los derechos de las asociaciones civiles sin fines de lucro, defender a los clubes que cumplen una función social ejemplar, muchas veces donde el Estado no llega”.

Además, recordó los avances logrados desde su asunción en 2017: “Nos comprometimos a poner de pie a esta Asociación, y creo que lo hemos hecho”.

Tapia, recientemente designado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA, destacó la buena relación entre la AFA y la CONMEBOL, que continúa gestionando un pedido conjunto para ampliar el Mundial a 64 selecciones y garantizar una fase completa de partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Un Mundial histórico para Sudamérica

El Mundial 2030 marcará el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 en Montevideo. La FIFA decidió que la ceremonia inaugural y los primeros encuentros se realicen en territorio sudamericano, antes de que el torneo se traslade a España, Portugal y Marruecos, las otras sedes confirmadas.

De esta forma, Argentina volverá a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial, como en 1978, cuando fue anfitriona y campeona.

El sueño de ver la pelota rodar en el Monumental para abrir el Mundial 2030 ya tiene nombre propio: Chiqui Tapia lo confirmó y todo el país empieza a palpitarlo.