Cambios en la parrilla

Fórmula 1: descalifican a Sainz y Albon por irregularidades técnicas, avanza en la grilla Franco Colapinto

La FIA sancionó a ambos pilotos de Fórmula 1 por una infracción en los alerones traseros. Franco Colapinto sube al 16° lugar en la largada del GP de Singapur.

La Fórmula 1 confirmó que los pilotos de Williams Racing, Alex Albon y Carlos Sainz, fueron descalificados de la clasificación del Gran Premio de Singapur tras no superar las verificaciones técnicas posteriores.

La irregularidad detectada se produjo en los alerones traseros de ambos monoplazas. Según el informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz) superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón”.

Violación en el reglamento de la Fórmula 1

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

La modificación en la parrilla representa un pequeño alivio para Alpine, que había tenido una clasificación complicada en el circuito urbano de Marina Bay. Aunque el rendimiento del equipo sigue por debajo de los principales rivales, el ascenso de Colapinto y Gasly les da margen para apostar por una estrategia agresiva y aprovechar cualquier incidente en una pista donde la gestión del ritmo y los errores ajenos suelen ser determinantes.

En un fin de semana difícil, la sanción a Sainz y Albon le otorgó a Alpine una inesperada oportunidad para cambiar su suerte.

Así quedó la parrilla de salida del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur

  • George Russell (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Nico Hülkenberg (Stake Sauber)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • Gabriel Bortoleto (Stake Sauber)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Carlos Sainz (Williams)
