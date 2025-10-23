23 de octubre de 2025
El "Papu" Gómez vuelve al fútbol: repasá su presentación en Italia tras dos años de suspensión

El Alejandro “Papu” Gómez regresó al fútbol tras cumplir su sanción por doping. Mirá cómo fue su presentación en el Padova de la Serie B italiana.

El “Papu” Gómez fue recibido con una ovación en su regreso al fútbol italiano.

El extremo argentino Alejandro “Papu” Gómez volvió a sonreír dentro de una cancha. Tras cumplir dos años de suspensión por doping positivo, el campeón del mundo con la Selección argentina fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Calcio Padova, equipo que milita en la Serie B del fútbol italiano.

Una bienvenida con ovación y esperanza para el "Papu" Gómez

El Padova compartió en sus redes sociales imágenes y videos del evento, donde se vio a un Gómez sonriente, firmando autógrafos y posando para fotos con los hinchas. El recibimiento fue masivo: una multitud se acercó al estadio para darle la bienvenida al jugador argentino, que vuelve a sentir el calor del público tras un largo tiempo fuera del circuito profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PadovaCalcio/status/1981085305970086063&partner=&hide_thread=false

Me gusta la mentalidad ganadora del equipo. Mis compañeros han demostrado su valía incluso sin mí al principio de la temporada”, destacó el “Papu” durante su presentación. Sus palabras reflejan un compromiso total con el nuevo proyecto deportivo del club italiano, que busca aprovechar su jerarquía y experiencia para pelear por el ascenso.

El desafío de volver a competir al máximo nivel en el fútbol

El Calcio Padova se encuentra actualmente en la mitad de la tabla de posiciones de la Serie B, pero con aspiraciones de escalar en la segunda parte del campeonato. La llegada de Gómez representa una apuesta fuerte para reforzar la ofensiva y sumar liderazgo dentro del vestuario.

El regreso del “Papu” marca un nuevo capítulo en su carrera, tras un periodo difícil que lo alejó de las canchas pero no de su pasión por el fútbol. Su desafío ahora será recuperar ritmo, reencontrarse con su mejor versión y demostrar que aún tiene mucho para ofrecer en el cierre de su trayectoria profesional.

