22 de octubre de 2025
Sitio Andino
sueño

El sueño de Boca con Dybala y Nández: la condición clave que define los posibles regresos en 2026

Riquelme ya habló con Paulo Dybala y Nahitan Nández, pero su llegada a Boca dependerá de un solo objetivo. Mirá lo que pasó.

El rumor sacudió el mercado y reavivó la ilusión en los hinchas xeneizes. Paulo Dybala y Nahitan Nández suenan como refuerzos soñados de Boca Juniors para 2026, y aunque todavía no hay nada cerrado, los contactos existen. Según revelaron medios deportivos, Juan Román Riquelme ya habló personalmente con ambos jugadores.

La idea fue tantear su interés en sumarse al proyecto del próximo año.

Riquelme, las charlas y una condición innegociable con Boca

El presidente de Boca busca reforzar el plantel con figuras de jerarquía y liderazgo. Según el periodista Damián Iribarren (ESPN), Riquelme mantuvo diálogos directos con Dybala y Nández para conocer sus intenciones de cara al futuro.

En esas conversaciones, ambos futbolistas habrían mostrado su deseo de regresar al club o jugar en Argentina, pero pusieron una condición innegociable: que Boca clasifique a la Copa Libertadores 2026.

Sin la garantía de disputar el torneo continental, las negociaciones quedarían en pausa. El objetivo inmediato del Consejo de Fútbol es asegurar ese boleto, ya que de ello depende buena parte de la planificación para la próxima temporada.

Nández, el regreso más posible

De acuerdo con Bolavip, el contacto con Nahitan Nández fue real. El volante uruguayo, que hoy milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, quiere volver al club donde brilló entre 2017 y 2019.

Riquelme lo ve como una pieza clave para liderar el vestuario del nuevo ciclo. Su cláusula de salida ronda los 8 millones de dólares, aunque Boca confía en poder reducir ese monto a través de una negociación directa.

Nández mantiene una fuerte conexión emocional con el club y con los hinchas, algo que podría facilitar su retorno. En su entorno reconocen que la decisión final dependerá del proyecto deportivo, más que del aspecto económico.

El caso Paulo Dybala: una ilusión que depende de Italia

La situación de Paulo Dybala es más compleja. Desde Italia, varios medios aseguran que la Roma prepara una renovación de contrato “de por vida” con el cordobés, extendiendo el vínculo hasta 2030, cuando el jugador tendría 36 años.

Si ese acuerdo se firma, su llegada a Boca quedaría prácticamente descartada. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno del futbolista no cierran la puerta del todo: Dybala mantiene la ilusión de volver al país algún día, especialmente ante la paternidad que afrontará junto a Oriana Sabatini en los próximos meses.

Para Riquelme, contar con Dybala sería un golpe de efecto no solo futbolístico, sino también mediático y comercial, una carta que Boca podría jugar en caso de regresar a la Libertadores y asegurar recursos adicionales.

Boca y el sueño de un mercado histórico

Mientras el equipo pelea por meterse entre los clasificados, en el Mundo Boca ya se habla de un mercado de pases ambicioso. La idea de Riquelme y su dirigencia es reforzar la base del plantel con jerarquía, incorporando jugadores con experiencia internacional y sentido de pertenencia.

Dybala y Nández representan el ADN competitivo que queremos recuperar”, aseguran desde el Consejo.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la ilusión, pero si Boca logra su pasaje a la Copa Libertadores 2026, el escenario podría cambiar rápidamente.

