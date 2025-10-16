16 de octubre de 2025
Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos

La Selección de fútbol de Argentina jugará la final del Mundial Sub-20 ante el duro Marruecos. Conocé día, horario y TV en vivo del partido histórico.

La Argentina Sub-20 busca otra estrella en el Mundial Sub 20 en Chile.

La Selección de fútbol de Argentina alcanzó la final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de Chile 2025 tras vencer a Colombia 1-0 con gol de Mateo Silvetti. El equipo dirigido por Diego Placente vuelve a disputar una definición mundialista después de 18 años y buscará la gloria frente a Marruecos, la gran sorpresa del torneo.

La Selección de fútbol de Argentina y su camino perfecto hacia la final

El recorrido de la Argentina Sub-20 fue sólido y convincente. Logró tres victorias en fase de grupos, goleó a Nigeria en octavos, eliminó con autoridad a México en cuartos y superó a Colombia en semifinales con un tanto decisivo de Silvetti en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El rival en la definición será Marruecos Sub-20, que dio la sorpresa al eliminar a Francia por penales. Con una defensa férrea y ataque veloz, el conjunto africano llega con confianza, sin presiones y con la chance histórica de lograr su primer título mundial en la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1978649418497737178&partner=&hide_thread=false

Argentina vs Marruecos: día, hora y TV de la final del Mundial Sub-20

La final del Mundial Sub-20 2025 entre Argentina y Marruecos se jugará este domingo a las 20:00 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

La transmisión estará disponible en Telefe y DSports, mientras que en streaming podrá verse por Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

