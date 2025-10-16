Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos

La Selección de fútbol de Argentina alcanzó la final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de Chile 2025 tras vencer a Colombia 1-0 con gol de Mateo Silvetti. El equipo dirigido por Diego Placente vuelve a disputar una definición mundialista después de 18 años y buscará la gloria frente a Marruecos, la gran sorpresa del torneo.
La Selección de fútbol de Argentina y su camino perfecto hacia la final
El rival en la definición será Marruecos Sub-20, que dio la sorpresa al eliminar a Francia por penales. Con una defensa férrea y ataque veloz, el conjunto africano llega con confianza, sin presiones y con la chance histórica de lograr su primer título mundial en la categoría.