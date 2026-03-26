Agenda mendocina: el Tomba, Maipú y el Federal A con partidos clave este fin de semana

El Tomba y el Botellero se verán las caras el domingo (Foto: IA).

Se viene un fin de semana cargado para el fútbol mendocino: el Club Deportivo Maipú y el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vuelven a tener acción, el Federal A ofrece una nueva fecha con tres equipos de la provincia en cancha y, en Primera División , tanto Independiente Rivadavia como Gimnasia ya ponen la mira en compromisos importantes tras la fecha FIFA.

En la Primera Nacional , el foco estará puesto en el domingo. Allí, Deportivo Maipú jugará desde las 17 en el Malvinas Argentinas frente al Expreso , en un partido que tendrá un atractivo extra porque habrá ambos públicos . El Cruzado necesita reaccionar después de la derrota 1-0 ante Midland , un encuentro en el que mostró muy poco en ataque, casi no generó situaciones y dejó una imagen preocupante.

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En ese mismo frente, Godoy Cruz también tendrá un compromiso importante, con la necesidad de ratificar su recuperación y seguir sumando en un campeonato exigente, en una jornada donde el fútbol mendocino buscará respuestas también en el plano nacional. El conjunto de Mariano Toedtli llega tras un amargo empate 1-1 ante Chaco For Ever en el Litoral.

En el Federal A, la segunda fecha encontrará a los equipos mendocinos con la obligación de levantar , porque el arranque no fue bueno . En la primera jornada, FADEP cayó 3-0 ante Costa Brava en La Pampa , mientras que San Martín igualó 0-0 ante Juventud Unida de San Luis y Huracán Las Heras empató 0-0 frente a Argentino de Monte Maíz . Es decir: Mendoza no ganó en el debut y ahora intentará empezar a cambiar esa tendencia.

El sábado, desde las 11, Fundación Amigos recibirá a Deportivo Rincón de Neuquén en busca de recuperación. Más tarde, a las 16.30, Huracán visitará a Juventud Unida Universitario en San Luis, mientras que el domingo a las 15.30, el Atlético San Martín tendrá una parada brava como visitante ante Cipolletti.

La Lepra visita a Tigre y Gimnasia va con Vélez

En la Primera División, el parate por la fecha FIFA no frena del todo la atención sobre los mendocinos. Independiente Rivadavia, que atraviesa un momento enorme y viene de ganarle 2-0 a Rosario Central para seguir bien arriba, ya piensa en su visita a Tigre, un partido que servirá para medir si puede sostener todo lo bueno que viene mostrando.

Del otro lado aparece Gimnasia, que llega golpeado después de perder 1-0 con Newell’s en un duelo que tenía clima de final por la permanencia. Por eso, el próximo compromiso ante Vélez asoma como una nueva prueba fuerte para un equipo que necesita empezar a sumar y salir de una situación cada vez más delicada.

Así, el fin de semana presenta un panorama completo para el fútbol mendocino: Maipú y Godoy Cruz con la obligación de responder, un Federal A que exige reacción después de un arranque sin victorias y dos equipos de Primera que ya empiezan a jugar otro tipo de partidos, con objetivos muy distintos pero igual de determinantes (juegan la semana que viene en día y hora a confirmar).

Preguntas y respuestas clave

Cuándo juega Deportivo Maipú

El domingo a las 17, en el Malvinas Argentinas.

Cómo arrancaron los mendocinos en el Federal A

No ganó ninguno: FADEP perdió y San Martín y Huracán empataron.

Qué pasó con Gimnasia en su último partido

Perdió 1-0 con Newell’s en un duelo clave por la permanencia.

Qué se le viene a Independiente Rivadavia

Una visita a Tigre tras su triunfo ante Rosario Central.

Quiénes juegan este fin de semana en el Federal A

FADEP, Huracán Las Heras y San Martín de Mendoza.